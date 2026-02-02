Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

景嶺書院疑發生學生銀包失竊事件 校方：高度關注 尋獲6個銀包

教育新聞
更新時間：23:12 2026-02-02 HKT
發佈時間：23:12 2026-02-02 HKT

位於將軍澳的景嶺書院近日傳出有多名學生的銀包懷疑失竊，景嶺書院昨日向家長發通告指，校方在學生洗手間尋獲6個銀包，高度關注事件，現階段警方已接手並進行調查。

校方：盜竊屬嚴重過犯 

校方向家長發通告指，在學生洗手間尋獲6個銀包。學校通告截圖
景嶺書院在通告中表示，校方上星期四（1月29日）在學生洗手間尋獲6個銀包，校方高度關注事件，並已即時著手處理，包括接觸物主、相關家長、教育局分區主任並就事件聯絡警方，現階段警方已接手並進行調查。

校方指出，學校一向重視品德教育，着力教導同學知禮守規，「盜竊乃屬嚴重過犯並觸犯香港盜竊罪條例，校方定必嚴肅處理以保護校內學生。在警方調查的同時，為免再有學生受害，家校宜共同協力提升學生安全意識，管好個人財物。其中校內有多項設施幫助同學保管財物，維護校園安全。」

本報記者

