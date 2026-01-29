Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜教育局翻新前基正小學校舍 料今年夏季完成 供大埔浸小遷入

教育新聞
更新時間：07:30 2026-01-29 HKT
發佈時間：07:30 2026-01-29 HKT

大埔宏福苑火災發生逾兩個月，有立法會議員關注政府如何支援受火災影響的學生及教職員，包括大埔浸信會公立學校的師生。教育局局長蔡若蓮昨日回覆議員質詢時表示，教育局正翻新前中華基督教會基正小學的校舍，供大埔浸信會公立學校於2026/27學年起作校舍用途，預計工程在2026年夏季完成。

以新校舍標準交付

蔡若蓮回覆立法會議員黃錦良的書面質詢時表示，根據學校提供的資料，共有370多名中小學和幼稚園學生居於宏福苑，另有80多名專上院校學生及50多名教職員受火災影響。而因應大埔浸信會公立學校的校舍受火災影響需要封閉，經局方協調後，該校自去年12月15日起，按年級分別在大埔官立小學和新界婦孺福利會基督教銘恩小學的校舍恢復面授課堂，作為過渡措施至本學年完結。

教育局早前公布，將前中華基督教會基正小學的校舍，分配予大埔浸信會公立學校自2026/27學年起作校舍用途，讓該校所有班級均可在同一校舍恢復日常教學活動。蔡若蓮表示，局方正致力推進校舍的翻新工程，以新校舍標準交付，預計可在今年夏季完成。

此外，教育局於去年11月至12月期間共舉辦12場全港性的網上特別事故心理支援講座，協助學校人員及家長了解學生在創傷事件後常見的身心反應及情緒需要，並學習應對策略和支援方法。

本報記者

宏福苑五級火丨大埔浸信會公立學校獲分配前基正小學校舍 蔡若蓮：教育局正提速翻新校舍

宏福苑五級火丨大埔浸信會公立學校師生將於2026/27學年使用前基正小學校舍上課

