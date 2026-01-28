Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

科大團隊研發AI模型 提前4小時預測強對流風暴 準確率提升逾15%

更新時間：15:46 2026-01-28 HKT
發佈時間：15:46 2026-01-28 HKT

天氣變化難測，人類往往需要因應突如其來的轉變而調整應對。香港科技大學的研究團隊最近成功研發一款人工智能（AI）模型，能提前4小時預警危險的強對流風暴，包括「黑色暴雨」、雷暴及突發性強降雨等。與現有系統相比，該AI模型運用衛星數據及先進的深度擴散技術，可在48平方公里的空間尺度上，將預報準確率提升超過15%。科大土木及環境工程學系講座教授蘇慧表示，目前正與國家氣象局及香港天文台合作，推進這項工作。

運用生成式AI 深度學習訓練架構

科大表示，現行天氣預報主要依靠數值模式模擬大氣狀態，運算成本高昂且易受大氣混沌性及觀測資料不足的影響，對於快速發展且尺度細小的對流系統，例如雷暴及暴雨，準確預報時間通常僅能提前20分鐘至兩小時。如此短暫的預警時間，令政府部門、應急部門和公眾在災害來臨前幾乎來不及部署、疏散或採取有效防災措施。

為應對以上挑戰，由科大學者帶領的研究團隊開發了一套全新AI運算框架「基於衛星數據的深度擴散模型（deep diffusion model of satellite data, DDMS）」。該模型運用生成式AI的前沿深度學習訓練架構，在訓練過程中於數據注入噪音，讓模型能學習如何反向生成高品質預報信息。

蘇慧表示，在48平方公里分辨率下，該AI模型的預報準確度，較現行模型提升逾15%。其他技術突破包括提供高分辨率、約每15分鐘更新一次的高頻率預報，覆蓋範圍面積達約2000萬平方公里，包括中國、韓國、東南亞等地區。她指出，「系統的算法日後可適用於不同的衛星數據，未來能擴大覆蓋範圍，協助更多國家和地區應對日益嚴峻的氣候挑戰。」

記者 佘丹薇

