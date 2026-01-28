初中科學線上自學計劃 吸引逾320校及6.8萬學生參與

由教育局主辦的「初中科學線上自學計劃」近日舉行分享會暨頒獎典禮，局方表示，2025年共吸引逾320間中學及6.8萬名初中學生參與，形容計劃反應熱烈。為促進學生善用人工智能（AI）進行科學學習，今年計劃通過在「初中科學線上平台」增設多項AI輔助學習任務，深化數字學習體驗，培養學生的科學素養。

平台增設AI輔助學習任務

「初中科學線上自學計劃」獲香港科技大學支持，計劃中的自學平台載有網上學習活動，內容與中一至中三的科學課程相關。參與計劃的學生在參與網上學習活動及完成電子科學測驗題目後，可按測驗表現獲得獎項。教育局於前日舉行頒獎典禮，多名學校代表及得獎學生出席活動。科大跨學科自選主修（理學士）課程總監周敬流在典禮上發表專題演講，並向去年表現傑出的學生頒發「最佳表現獎」。

教育局亦向出席教師介紹本學年計劃的最新安排及線上學習內容，包括在線上平台增設多項AI輔助學習任務，例如「虛擬科學實驗」和「AI解難任務」。局方指這些任務鼓勵學生通過自主學習深化科學概念，在追求科學新知的同時，提升創意思維、解難能力及AI素養。今年「初中科學線上平台」將於2月1日至5月31日期間開放予參與學校及學生使用，供學生投入線上科學學習活動，培養持續探究及自主學習的精神。

