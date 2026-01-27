Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

完善教師註冊機制 │ 蔡若蓮：下月徵詢意見 下半年提交《教育條例》修訂草案予立法會

教育新聞
更新時間：16:47 2026-01-27 HKT
發佈時間：16:47 2026-01-27 HKT

外界關注完善教師註冊機制的進度，立法會教育事務委員會今日（27日）舉行政策簡報會，教育局局長蔡若蓮在簡報會上表示，教育局現已開展修訂《教育條例》的工作，研究引入執業證書和定期更新要求，局方將於今年2月徵詢教育事務委員會的意見，並計劃於今年下半年提交《教育條例》修訂草案予立法會審議。

已開展修訂《教育條例》工作 將與業界討論

立法會議員鄧飛提問，在哪些情況下，教師可能取得教師註冊、但未能取得執業證書。立法會影片截圖
教育局副秘書長劉穎賢表示，當局計劃在教師註冊制度中引入執業證書，而符合取得執業證書的資格，將設有不同的要求。立法會影片截圖
《施政報告》附篇提到，政府將研究修訂《教育條例》，完善教師註冊機制，引入執業證書和定期更新要求。新一屆立法會教育事務委員會今日舉行第二次會議，由教育局作政策簡報，議題涵蓋完善教師註冊機制、促進學生身心健康、推進數字教育、建設國際教育樞紐等。

教育局局長蔡若蓮表示，為回應社會對教師專業水平的期望，局方現已開展修訂《教育條例》的工作，研究引入執業證書和定期更新要求，確保所有任教於香港學校的教師均為適合及適當人選，維護教師團隊的專業質素。對於推行時間表，她表示，「我們將於2026年2月徵詢委員會意見，並計劃於2026年下半年提交《條例》修訂草案予立法會審議。我們期待與業界及委員會深入討論，完善方案。」

立法會議員鄧飛提問，在哪些情況下，教師可能取得教師註冊、但未能取得執業證書。蔡若蓮回應指，目前教師註冊是終身制，當教師在畢業後取得相關的學歷和資格，便可以註冊成為註冊教師；有見社會關注教師的專業與操守如何與時並進，所以政府回應社會訴求作研究，而引入執業證書能有助保障教師的專業性。

教育局副秘書長劉穎賢補充，當局計劃在教師註冊制度中引入執業證書，而符合取得執業證書的資格，將設有不同的要求。現時當局要求在職教師須於每3年150小時的專業進修之中，劃出30小時參與有關的核心培訓，「我們會在此之上，再去想我們接下來（教師）要取執業證書的時候，教師的培訓是如何安排。」

陳家珮倡以AI鏡頭識別學生情緒 教局：校本決定

立法會議員陳家珮建議，本港可參考內地部分學校的做法，以部分學校作為試點，透過設有AI鏡頭的閉路電視，以識別學生是否有不開心的情緒。立法會影片截圖
另一方面，學生的精神健康備受外界關注，蔡若蓮表示，局方大力推廣《4Rs精神健康約章》，目前有超過800間學校參加，而本學年以「抗逆力」為核心主題，為學校提供更多支援，並鼓勵教職員參加精神健康急救培訓。

立法會議員陳家珮建議，當局可參考內地部分學校的做法，透過設有人工智能（AI）鏡頭的閉路電視，以識別學生是否有不開心的情緒，本港亦可以部分學校作為試點。蔡若蓮回應指，目前學校使用閉路電視時，需要徵詢不同持份者意見，包括家長及學生等，平衡私隱和學習需要等各方面，她指相關情況可由學校做校本決定，局方不會一刀切決定是否推行。

本報記者

延伸閱讀：

立法會｜劉智鵬當選教育事務委員會主席

精神健康｜教大AI應用程式調節學生情緒

