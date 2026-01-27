Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教大研AI應用程式提升學生情緒健康 約700人試用 有校長稱有幫助

教育新聞
更新時間：00:01 2026-01-27 HKT
發佈時間：00:01 2026-01-27 HKT

學生的精神健康議題備受外界關注，香港教育大學團隊最近研發情緒健康支援應用程式「EmoCare」，程式結合人工智能（AI）聊天等功能，並提供予中小學和大學試用，至今已有700名學生曾試用。其中，香港聖公會何明華會督中學約有120名中二學生試用EmoCare，該校校長金偉明認為，該程式所提供的疏導情緒指引對學生有幫助，有效即時回應學生的情緒需要。

使用一個月 幸福感指數升

教大由2024年開始研發EmoCare，結合AI及PERMA正向心理學模型，供用戶於應用程式撰寫日記時記下傷心、生氣等負面情緒內容；系統為日記內容生成AI圖片時，亦會在圖片用色、背景等方面加入正向元素，內置的AI聊天機械人會協助調節學生的情緒、建立正向心理狀態。另外，用戶輸入資料後，管理人員如學校教師等，可以通過檢視後台數據，獲得不同用戶所輸入的內容摘要，以識別需要情緒支援的人士或學生。

EmoCare約於3個月前開始提供予學校試用，至今已有約700名中小學和大學生試用，包括68名有特殊教育需要學生。教大卓越教學發展中心副總監及數學與資訊科技學系教授宋燕捷指，試用結果顯示，學生在連續使用EmoCare一個月後，幸福感指數平均提升1.88分，較其他未加入PERMA模型的同類應用程式高出約14.6%。

香港聖公會何明華會督中學約有120名中二學生試用EmoCare，校長金偉明引述學生反映指，應用程式的AI聊天內容能幫助疏導學生情緒，「例如它在交談期間提出『不如先聽一首歌』，（系統）就真的會播歌」，他認為程式在設計上能有效即時回應學生的情緒需要。

香港心理輔導中心藝術心理治療師周慶中表示，青少年遇上困難時也未必與好友傾訴，認為EmoCare是良好的傾訴渠道，生成圖片亦有藝術治療的元素。

另外，教大團隊研發的社交機械人至今已有30間幼稚園和小學、共逾2000多名學生試用。領導項目的教大協理副校長（學術質素保證）及心理學系教授楊少詩表示，社交機械人通過聆聽、共同講述及覆述故事等功能，提供更多機會予學生，在學習英語時多聽、多講。

記者 歐文瀚

