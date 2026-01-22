第四十屆星島辯論 ︳瑪利曼中學數據運用優勝

正方瑪利曼中學對反方保良局董玉娣中學的一場賽事，辯題為發展遊艇經濟對香港利大於弊。

正方主辯在開辯時指出，香港停泊遊艇數量眾多，有發展遊艇經濟的天然優勢，認為有助推動高端旅客以香港為目的地，到港旅遊消費。這類遊客平均花費遠高於普通遊客，有助振興香港疲軟的經濟。其二，遊艇屬於奢侈品，單以維修保養為例，就可帶來巨額收益。其後的辯論，正方進一步指出，本地的遊艇發展已具規模，政府如推動遊艇經濟，投入的資金在兩年內就可回本。面對反方有關破壞環境的質問，正方以每項建設皆需通過環評作出反駁。

反方針對辯題亦提出兩點：首先，香港的遊艇經濟只是起步階段，周邊城市如新加坡已有40年發展歷史，香港完全處於劣勢。花費大量金錢推動遊艇經濟，帶來的回報不彰，實屬浪費公帑。再者，推動遊艇經濟需在香港海域展開建設，勢必傷害環境及生態。為了微不足道的收益，破壞香港寶貴的環境資源，得不償失。辯論到中後段，反方將重點放在香港起步太遲這一點上，認為香港遊艇雖多，但以消閒為主，發展遊艇經濟是零起步，不切實際。

評判認為，正方有計算成本及收益，讓評判信服發展遊艇經濟的投資可在兩年內回本，還提到發展新興的大灣區高端客，突顯優勢。相比下，反方在整場辯論中都沒有回應，只重覆開辯的主線。此外，反方在環評這一點上，只說過環評也未必有效，卻沒有數據或例子支持。正方整體表現更突出，勝出比賽。