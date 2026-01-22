第四十一屆星島辯論 | 喇沙書院演繹清晰詳盡

正方喇沙書院對反方東華三院伍若瑜夫人紀念中學的一場賽事，辯題為港府引入「教師執業證書制度」對提升教育質素利大於弊。

正方針對現行教師終身制的弊端展開辯論，首先指出，現行每3年需完成150小時的進修規定並非強制，即使未出席也無後果。但引入「教師執業證書制度」後，這150小時進修將成為必修，並要求在每堂課後進行小測，未達標者將不計算該節時數。必修課程包括優秀教學示範、人工智能應用等，這將有助於提升教師的專業技能。其次，新制度規定每3年向教育局提交內部評核報告，包括學生、家長的反饋及觀課評核，旨在識別表現不佳的教師。現行制度下，即使教學質量不佳，教師仍可繼續任教，而新制度可以將不合格的教師篩走，長遠有助提升公眾對教育的信心。

反方則強調，目前對新入職教師首3年須接受150小時核心培訓已是負擔，如再要求滿足其他培訓和考核，會加重教師壓力，影響備課時間，繼而影響教育質量。此外，反方質疑如何確保評核標準的統一性，若標準模糊，將難以確保效果，且良好操守的要求可能引發校內的奉承文化，甚至貪污。進入中段，反方引用日本的例子指出，雖然該國也有類似的續牌制度，但其考核門檻低於香港，且進修時數是香港的五分之一，卻同樣能產生正面效果。

評判讚賞正方主線清晰，無論是方案還是後續推論均演繹詳盡；至於反方提供的日本例子，評判建議可進一步說明當地做法對教師帶來哪些利處等，以強化論點的說服力。