教育及職業博覽開幕 今起一連4日舉行 舉辦逾百場活動

第35屆教育及職業博覽今日（22日）正式開幕， 一連4日舉行，共有來自23個國家及地區、超過860間機構參展。今屆博覽分為「教育」及「職業」兩大專區，期間舉辦逾百場活動，包括邀請知名企業代表分享香港發展機遇和互動工作坊等。教育局局長蔡若蓮致開幕辭時表示，是次博覽與政府致力提供靈活寬廣、多階進出的升學途徑相配合，鼓勵青年人按個人才能和興趣，選擇適合自己的學習和職業路徑發展。

逾860機構參展

教育局局長蔡若蓮致開幕辭時表示，是次博覽與政府致力提供靈活多元和多階進出升學途徑的方向一致。歐文瀚攝

蔡若蓮與到場參觀的學生合照。歐文瀚攝

今屆博覽分為「教育」及「職業」兩大專區，當中教育專區分為4大展區，分別介紹本地、粵港澳大灣區和海外升學資訊，以及為在職、轉職人士及年青人提供各種進修及行業資訊。博覽的4日展期期間共舉辦逾百場活動，涵蓋科技、醫療、海外升學等領域，另設有多個互動工作坊、職業體驗活動等。

蔡若蓮致開幕辭時表示，博覽多年來與時俱進，提供全面升學就業資訊，與政府致力提供靈活寬廣、多階進出的升學途徑相配合。她表示，教育局透過職業專才教育，積極鼓勵青年人按個人才能和興趣，選擇適合自己的學習和職業路徑發展，政府亦會持續在學生不同學習階段，多方位而連貫地裝備他們規劃升學及就業，為香港培育專業技能人才。

香港貿發局總裁張淑芬表示，今屆博覽破紀錄邀得31個政府決策局、部門及多間公私營機構參與，反映對不同人才的殷切需求，同時支持香港建設人才集聚中心，並致力向全球推廣香港優質的教育資源，鞏固香港作為國際專上教育樞紐的地位。

中三學生擬留港升學

有本地學校安排學生出席博覽，探索未來路向，就讀天水圍官立中學中三的梁同學表示，對於升學路未有定案，但有考慮前往英國升學；同級的劉同學從內地來港已6年半，表明會優先選擇在港升學。另外，去年以學生簽證來港的陳小姐，現正就讀職業訓練局建築科技及設計高級文憑，她期望了解銜接本地大學本科的資訊，打算長遠在香港發展。

另一方面，有家長為子女的未來籌劃，徐女士的女兒為應屆文憑試考生，她稱，女兒考慮修讀幼兒教育，將待女兒考完中學文憑試，並以文憑試的成績，再決定升學路向，但初步傾向留港升學。

部份升學機構表示，近年港人負笈海外的查詢減少。國際海外升學中心升學顧問總監黃燕雯指，近年本港學生多選擇留港升學，除了開支問題，本地選擇增加亦是考慮因素，她指，相比歐美，港人近年較多選擇留學澳洲和新西蘭，「在澳洲升學，畢業後較容易留在當地，新西蘭的開銷則較少。」

