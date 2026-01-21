Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

THE世界大學學科排名2026 港大9學科列全港第一

教育新聞
更新時間：08:01 2026-01-21 HKT
發佈時間：08:01 2026-01-21 HKT

《泰晤士高等教育》（THE）於今日（21日）香港時間早上8時公布2026年世界大學學科排名，在11個學科中，香港大學有9個學科排名全港第一。港大表示，大學在多個學術領域均獲優秀成績，進一步確立其全球及本地頂尖院校的地位。另外，香港科技大學、香港理工大學各有一個學科位列全港第一。

港大工程學升至全港第一

港大表示，在11個學科中，大學有9個學科位列香港第一。除了去年已排行全港第一的教育學、醫學與健康、法學、社會科學、理學、生命科學、人文藝術學科及心理學之外，今年工程學亦上升至本港第一。其中，教育學繼續成為港大最高排名學科，位列全球第七位和全港之首。

對於最新排名，港大回應指，大學在排名的優秀表現，體現師生對學術卓越的堅定追求；透過前沿研究、教學創新及推動社會發展的承擔，持續提升港大在全球高等教育領域的領導地位。

科大計算機科學連續10年穩居本港首位

至於另外兩個學科，則由科大的計算機科學、理大的商業與經濟學分別位列全港第一。

科大表示，計算機科學已連續10年位居全港之首。該學科涵蓋人工智能與機器學習、軟件工程與開發、網絡安全與計算機網絡等前沿方向，其持續領先的排名充分反映科大在相關領域從科研、教學到創新應用的綜合實力與深厚積累。此外，科大商業與經濟學躋身全球前三十，工程學亦穩居全球五十強，持續彰顯科大在關鍵領域的全球領先地位。

理大商業與經濟學位列本港第一

理大則指，大學多個學科於本地排名表現優異。其中，理大商業與經濟學排行全球第25位、全港第一；社會科學並列全港第二；工學、藝術與人文學及醫學與健康分別位列全港第三；計算機科學及理學亦躋身全球百強。校方形容是次排名「再創佳績」，反映理大在不同學科的教研實力備受國際認可。

城大商業與經濟學首躋全港三甲

其他院校亦表現出色。香港城市大學表示，有7個學科表現卓越，躋身全球百強，包括商業與經濟學、計算機科學、工學、法學、生命科學、理學，以及社會科學。

本地排名方面，城大法學及生命科學分別續列全港第二及第三，商業與經濟學則首次躋身全港第三。

嶺大首次躋身排名 浸大6科齊升

嶺南大學表示，大學首次躋身是次排名，多個學科同時上榜，涵蓋藝術與人文、商業與經濟學、心理學及社會科學等範疇，反映嶺大在不同學術領域的研究及教學成果備受國際肯定。其中，心理學學科的表現突出，於8間資助大學中名列前茅，顯示相關學術團隊在研究質素及學術影響力方面的卓越成就。

香港浸會大學則指，浸大於是次排名有平穩進步的表現，8個獲排名的學科範疇中，共有6個排名有所上升，其餘兩個維持去年排名。浸大位列全球首200名的學科範疇，則由去年3個顯著增加至6個。

本報記者

