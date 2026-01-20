葵青區議員倡推「家校協作」助SEN學童 教局：設網站平台提供相關資訊

葵青區議會近日舉行會議，有8名區議員關注葵青區內有特殊教育需要（SEN）兒童的情況，認為相關需求日增，並提交支援SEN兒童的建議文件，建議政府加強學校與家庭的協作機制，推動「家校協作計劃」，以及整合區內的SEN支援資源和支援熱線，為家長提供適切支援。教育局回覆指，現時已有「家長智Net」及「融情．特教」網站等資源，向家長提供相關資訊。

議員建議及早識別

有份提出建議的葵青區區議員劉美璐（右）表示，鑑於收到不少家長求助，她期望當局可整理一站式資訊平台，以供家長參考。資料圖片

現時全港有超過6萬名SEN學生，8名葵青區區議員包括劉美璐、蘇栢燦、歐志輝、彭熠銘、周潔莹、陳安妮、李偉樂及劉興華，早前向葵青區議會提交文件，指出該區人口密集，而SEN兒童的支援需求日增，如SEN兒童及其家庭的學習支援、資源協調等，建議教育局及葵青區議會聯合推動「家校協作計劃」、由社會福利署牽頭整合區內所有SEN支援資源，以及建議教育局及社署推動社區對SEN兒童的包容與支持。

有份提出建議的區議員劉美璐於日前舉行的葵青區議會會議上表示，鑑於收到不少家長求助，她期望當局可整理一站式資訊平台，以供家長參考。她指出，很多家庭都對特殊教育認知不足，而6歲前是SEN兒童的黃金訓練期，期望教育局與區議會聯同學校、社區，邀請心理學家開展認知工作坊，幫助家長及早識別SEN兒童需求並進行訓練，每月或定期開展進行會議，以跟進他們的情況。

區議員郭慧敏在會上表示，有街坊曾向相關的私人機構查詢，單是讀寫障礙識別方面，4至5堂的課堂費用達2萬元，形容「一般的家庭其實難以承受」。對於SEN及早識別方面，區議員林映惠倡議於母嬰健康院加入SEN識別服務。

本身是幼稚園校長的區議員林翠玲則關注幼稚園階段支援不足的情況，她指出目前「到校學前康復服務」（OPRS）人手不足，一周僅提供兩天服務，面對10至20名有需要學童，每人每周訓練時間僅一小時。她強調訓練後缺乏專業人員協助學童融入班級，亦會影響成效。

教局：幼園展跨專業協作

出席會議的教育局總學校發展主任（荃灣及葵青）陳珮盈表示，局方已建立「家長智Net」及「融情．特教」等資訊平台，整合SEN政策、識別方法及支援技巧等資訊。幼稚園方面，參加幼稚園計劃的師生比已由1:15提升至1:11，希望讓教師有更多空間參與專業培訓，與到校學前康復服務團隊開展跨專業協作。

社署荃灣及葵青區助理福利專員陳淑瑛回應時指出，葵青區現有5間機構提供學前康復服務。對於有議員提出於母嬰健康院加入SEN識別服務的建議，她表示會向相關部門反映。

