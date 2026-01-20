Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葵青區議員倡推「家校協作」助SEN學童 教局：設網站平台提供相關資訊

教育新聞
更新時間：07:30 2026-01-20 HKT
發佈時間：07:30 2026-01-20 HKT

葵青區議會近日舉行會議，有8名區議員關注葵青區內有特殊教育需要（SEN）兒童的情況，認為相關需求日增，並提交支援SEN兒童的建議文件，建議政府加強學校與家庭的協作機制，推動「家校協作計劃」，以及整合區內的SEN支援資源和支援熱線，為家長提供適切支援。教育局回覆指，現時已有「家長智Net」及「融情．特教」網站等資源，向家長提供相關資訊。

議員建議及早識別

有份提出建議的葵青區區議員劉美璐（右）表示，鑑於收到不少家長求助，她期望當局可整理一站式資訊平台，以供家長參考。資料圖片
有份提出建議的葵青區區議員劉美璐（右）表示，鑑於收到不少家長求助，她期望當局可整理一站式資訊平台，以供家長參考。資料圖片

現時全港有超過6萬名SEN學生，8名葵青區區議員包括劉美璐、蘇栢燦、歐志輝、彭熠銘、周潔莹、陳安妮、李偉樂及劉興華，早前向葵青區議會提交文件，指出該區人口密集，而SEN兒童的支援需求日增，如SEN兒童及其家庭的學習支援、資源協調等，建議教育局及葵青區議會聯合推動「家校協作計劃」、由社會福利署牽頭整合區內所有SEN支援資源，以及建議教育局及社署推動社區對SEN兒童的包容與支持。

有份提出建議的區議員劉美璐於日前舉行的葵青區議會會議上表示，鑑於收到不少家長求助，她期望當局可整理一站式資訊平台，以供家長參考。她指出，很多家庭都對特殊教育認知不足，而6歲前是SEN兒童的黃金訓練期，期望教育局與區議會聯同學校、社區，邀請心理學家開展認知工作坊，幫助家長及早識別SEN兒童需求並進行訓練，每月或定期開展進行會議，以跟進他們的情況。

區議員郭慧敏在會上表示，有街坊曾向相關的私人機構查詢，單是讀寫障礙識別方面，4至5堂的課堂費用達2萬元，形容「一般的家庭其實難以承受」。對於SEN及早識別方面，區議員林映惠倡議於母嬰健康院加入SEN識別服務。

本身是幼稚園校長的區議員林翠玲則關注幼稚園階段支援不足的情況，她指出目前「到校學前康復服務」（OPRS）人手不足，一周僅提供兩天服務，面對10至20名有需要學童，每人每周訓練時間僅一小時。她強調訓練後缺乏專業人員協助學童融入班級，亦會影響成效。

教局：幼園展跨專業協作

出席會議的教育局總學校發展主任（荃灣及葵青）陳珮盈表示，局方已建立「家長智Net」及「融情．特教」等資訊平台，整合SEN政策、識別方法及支援技巧等資訊。幼稚園方面，參加幼稚園計劃的師生比已由1:15提升至1:11，希望讓教師有更多空間參與專業培訓，與到校學前康復服務團隊開展跨專業協作。

社署荃灣及葵青區助理福利專員陳淑瑛回應時指出，葵青區現有5間機構提供學前康復服務。對於有議員提出於母嬰健康院加入SEN識別服務的建議，她表示會向相關部門反映。

延伸閱讀：

新版《學校行政手冊》列明兩情況不可拒收轉介學生 教界人士料助SEN及人才子女入學

SEN童需小班輔導 61%受訪家長歎支援不足
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
13小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
22小時前
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
影視圈
16小時前
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
13小時前
31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站
31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站
影視圈
10小時前
揭900億內地「狗血劇」行業秘史 5天狂拍80集 戲劇學生無戲開 「裸露都接」
揭900億內地「狗血劇」行業秘史 5天狂拍80集 戲劇學生無戲開 「裸露都接」
商業創科
2小時前
麥道朗 (圖) 將在星期日沙田客串一天，當日舉行兩場一級賽，騎者已經卜定騎「舉步生風」及「浪漫勇士」。
麥道朗周日客串卜定惡馬
馬圈快訊
16小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！門外近20人等位食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
14小時前
TVB一線花旦豁出去！罕有黑絲Look挑戰性感極限 窗邊撩髮回眸晒逆天長腿
TVB一線花旦豁出去！罕有黑絲Look挑戰性感極限 窗邊撩髮回眸晒逆天長腿
影視圈
17小時前
何超雲與新歡甜蜜遊泰國？低胸短裙騷身材晒「男友視角」 與消防未婚夫分手原因成謎
何超雲與新歡甜蜜遊泰國？低胸短裙騷身材晒「男友視角」 與消防未婚夫分手原因成謎
影視圈
12小時前