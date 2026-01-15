Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小一統一派位「世襲生」蠶食學額持續放緩 相關學校總數按年減逾一成

教育新聞
更新時間：07:30 2026-01-15 HKT
發佈時間：07:30 2026-01-15 HKT

2026年度小一入學統一派位將於下周一起接受選校申請，教育局昨日分發統一派位的選校資料。《星島》統計自行分配學位和統一派位學額並作推算，發現有「世襲生」蠶食統一派位學額的全港學校總數，較2025年度減少逾一成，另有逾10間小學在自行收生階段僅錄取個位數學生。資助小學校長會主席陳淑儀接受本報訪問時表示，「世襲生」蠶食學額情況放緩，料與學齡人口結構性下跌有關，她認為長遠而言，政府應加強鼓勵市民生育。

料至少10校自行收生個位數

本報對比2025年度及2026年度小一入學自行分配學位及統一派位階段的學額，發現2026年度全港估計共有218間小學出現「世襲生」蠶食統一派位學額的情況，學校總數較2025年度減少30間，按年跌幅約12%。若以校網計算，今年共有18個校網於「世襲生」蠶食統一派位學額的整體情況有所放緩、有「世襲生」蠶食學額情況出現的學校總數較去年減少。其中，屯門區70校網今年共有9間學校有「世襲生」蠶食學額的情況，較去年減少4間。

根據政府早前公布的推算數字，2026年居港6歲學齡人口估計共有約4.7萬人，較2025年減少1600人，適齡升小人口減少較多的地區，包括分別減少300人的沙田區和東區。本報分析數字顯示，沙田區88、89和91校網今年合共有20間小學出現蠶食學額的情況，按年共減少3間學校。東區14校網出現蠶食學額情況的學校總數按年增加一間，16校網則按年減少兩間。 

如對比各小學於自行分配學位及統一派位的學額統計數據，估計今年至少有10間小學在自行收生階段僅取錄個位數的學生，其中一間位於將軍澳區的小學更是「零取錄」。按數據推算，位於沙田區的吳氏宗親總會泰伯紀念學校於自行收生階段錄取3人，校方昨回覆本報查詢時表示，今年自行收生人數與近年相若，學校會繼續投放更多資源提升教育質素，而該校將有10%畢業生可獲優才（楊殷有娣）書院優先面試名額，自從此消息公布，「已收到不少家長查詢，學校對於小一收生感到積極樂觀。」

另外，跨境生專網今年共提供379個學額，較去年增加7個；有關學額分布於5個校網，當中72校網佔117個，80校網有86個。

校長︰政府應加強鼓勵生育

資助小學校長會主席陳淑儀認為，「世襲生」蠶食學額情況放緩，料與學齡人口結構性下跌有關。按政府推算數字，未來數年居港6歲學齡人口料持續下跌，她指學界知悉情況最少會持續到2029年，一直有討論如何招收非本地生。她認為長遠而言，政府應加強鼓勵市民生育。

今年「世襲生」蠶食統一派位學額的情況持續放緩，津貼小學議會顧問張作芳指出，家長可嘗試為子女選擇心儀的學校，並建議家長按子女的興趣或特質選校，「小朋友6歲時已能大約看到他們的發展方向，再看看學校的特色，例如在學術、音樂、體育等哪方面表現較突出。」

本報記者

