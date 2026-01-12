郭嘉銓：因材施教 設計國安教育資源

教育局早前上載2024/25學年校外評核報告總結章節，提及兩間特殊學校需加強落實國安教育。對於外界關注在特殊學校推行國安教育的必要性，警務處助理處長（國家安全）郭嘉銓在記者會上回應指，「無論對象、市民是甚麼背景，都應該一視同仁，給予機會讓他們了解國家安全的概念」。他強調，國安教育應因材施教，針對小學、中學、大學及教師設計不同版本的教育資源。

難訂KPI界定何謂「足夠」

警務處葵青警區警民關係主任區智仁指出，截至2025年，警方已舉行超過223場國安講座，接觸超過54000名師生。問及國安教育是否應設定關鍵績效指標（KPI）、推廣至何種程度可視為有成效，郭嘉銓認為，國安教育隨着國際形勢、國家發展而變化，總體國家安全觀的重點領域會不斷調整，因此國安教育應持續推行，難以制定KPI來界定何謂「足夠」。他強調，各持份者應共同努力，協助年青人建立國民身份認同、民族自豪感及愛國情懷。

此外，教育局每年均要求全港中小學提交「維護國家安全及國安教育相關措施」的年度報告，當中提及部分官立中學為落實國安教育及確保校舍安全，已於全校各樓層安裝閉路電視。郭嘉銓認為，每間學校的校情有異，因此學校應根據自身實際情況，判斷需要採取哪些保安措施。

記者 鍾綽盈

