Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭嘉銓：因材施教 設計國安教育資源

教育新聞
更新時間：07:30 2026-01-12 HKT
發佈時間：07:30 2026-01-12 HKT

教育局早前上載2024/25學年校外評核報告總結章節，提及兩間特殊學校需加強落實國安教育。對於外界關注在特殊學校推行國安教育的必要性，警務處助理處長（國家安全）郭嘉銓在記者會上回應指，「無論對象、市民是甚麼背景，都應該一視同仁，給予機會讓他們了解國家安全的概念」。他強調，國安教育應因材施教，針對小學、中學、大學及教師設計不同版本的教育資源。

難訂KPI界定何謂「足夠」

警務處葵青警區警民關係主任區智仁指出，截至2025年，警方已舉行超過223場國安講座，接觸超過54000名師生。問及國安教育是否應設定關鍵績效指標（KPI）、推廣至何種程度可視為有成效，郭嘉銓認為，國安教育隨着國際形勢、國家發展而變化，總體國家安全觀的重點領域會不斷調整，因此國安教育應持續推行，難以制定KPI來界定何謂「足夠」。他強調，各持份者應共同努力，協助年青人建立國民身份認同、民族自豪感及愛國情懷。

此外，教育局每年均要求全港中小學提交「維護國家安全及國安教育相關措施」的年度報告，當中提及部分官立中學為落實國安教育及確保校舍安全，已於全校各樓層安裝閉路電視。郭嘉銓認為，每間學校的校情有異，因此學校應根據自身實際情況，判斷需要採取哪些保安措施。

記者 鍾綽盈

延伸閱讀︰

「心繫家國」系列活動恆常化和普及化　施俊輝：將邀請學校參加「冠名計劃」

教局網站上載國民教育新教材 籲學校以「多元策略」教國安

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
19小時前
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
影視圈
9小時前
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
影視圈
16小時前
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
影視圈
15小時前
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
影視圈
14小時前
央視發布《沒聽錯！「南天門計劃」正照進現實》的文章。
「南天門計劃」要來了？ 十萬噸級空天母艦+88架空天戰機
即時中國
17小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
影視圈
19小時前
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
投資理財
2小時前