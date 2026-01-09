科大「海上講堂」300中小學生探索印度洋奧秘 學者：實踐活動助激發興趣 │ 專訪

香港科技大學近日舉辦「海上講堂」海洋科普教育系列活動，並邀請執行中國大洋93航次的「深海一號」科考隊成員與參加者互動，探索印度洋海洋生物多樣性的奧秘，吸引來自香港與青島兩地共300名中小學生參與。科大海洋科學系講座教授錢培元接受《星島》專訪時表示，通過「海上講堂」這類實踐活動，有助激發學生的興趣，引導他們主動探索有關海洋的知識，「這種生動直觀的科普形式，比教科書更具吸引力。」

特邀「深海一號」科考隊為學生解答疑問

科大聯同南方海洋科學與工程廣東省實驗室（廣州）及自然資源部第一海洋研究所，於日前舉辦「海上講堂」海洋科普教育系列活動二—「探索印度洋的奧秘」，活動吸引170名及130名分別來自香港及青島的中小學生參與。大會更邀請正在執行中國大洋93航次的「深海一號」科考隊成員與現場連線，實時互動並解答學生提問，協助學生建立對深海生態系統的科學認知。

錢培元：以學生為紐帶 帶動社會認識海洋

身兼南方海洋科學與工程廣東省實驗室（廣州）副主任的科大海洋科學系講座教授錢培元向本報記者表示，推動海洋科普正是希望「以學生為紐帶，帶動社會認識海洋」，並培養他們明辨是非的能力。在教學方法上，他認為應從傳統被動授課轉向啟發式教學，通過「海上講堂」這類實踐活動激發學生興趣，引導他們主動探索相關知識。

他指出，海洋領域仍有 95% 的區域處於未知狀態，蘊含著無限的機遇，不僅是海洋科學家的研究方向，更可供年輕人未來繼續進行研究。能源、資源、社會可持續發展等諸多問題的答案，都有可能藏在這片未知的海洋之中。

針對學校層面如何加強教育，幫助學生建立本地環境意識與全球海洋議題認知，錢培元稱，海洋科學是涵蓋生物、化學、物理、地質等學科的複雜交叉領域，還與人文文明發展息息相關。過去香港學生的視野較為局限，僅關注周邊海域，例如解決沿海污染等問題。他指近年隨着香港與內地的交流持續增加，情況已有所改變，但在對接國家海洋戰略上，仍需持續發力。

另一方面，錢培元目前正領導兩項聯合國「海洋十年」項目，並積極與聯合國教科文組織溝通。他透露，計劃將「海上講堂」升級為與聯合國合作的全民教育平台，推動海洋科普走向國際化。

記者 佘丹薇

延伸閱讀：

「深海一號」科研隊與港生連線上課 攜「蛟龍號」載人潛水器月底訪港

科大海洋實驗室盼升格 融入內地研究免邊緣化

