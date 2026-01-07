Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

津小下學年學生人數預測 最遲2月13日向教局提交

教育新聞
更新時間：00:01 2026-01-07 HKT
教育局昨日向全港資助小學發通告，通知各校最遲須於2月13日向局方提供2026年9月小二至小六各級學生人數的預測，並交代填補教師職位空缺的相關安排等。

由下月1日至本學年結束 教席空缺應由臨時教師填補

教育局指出，由於2026/27學年入讀小一的學童人數變動，個別資助小學或會在下學年因班數減少而出現超額教師的情況。為此，由下月1日至本學年結束為止，所有教席空缺應由臨時教師填補。

局方續指，在聘用新教師填補下學年的教席空缺方面，學校在未獲得局方核准開辦的班數前，不應向任何人作出聘用承諾。學校如以界定合約期方式聘任常額教師，必須基於實際需要，不應以此作為人事管理手段。

本報記者

