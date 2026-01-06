Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE 2026 │ 考評局文憑試資訊日1月17日舉行 1月24日設網上資訊講座

教育新聞
2026年中學文憑試（DSE）將於4月起舉行，為助考生及公眾了解文憑試相關資訊，考評局將於本月舉行兩大活動，包括文憑試資訊日，以及文憑試核心科目網上資訊講座。

今年資訊日增設英語口試錄影體驗

資訊日將於1月17日在考評局紅磡辦事處及考試中心舉行，涵蓋內容包括文憑試最新發展、閱卷與評級資訊講座等，今年更增設英語口試錄影體驗、監考員體驗等有獎互動遊戲，供參加者熟悉考試規則。此外，奧地利、法國等多國教育機構及領事館將設展覽攤位，提供海外升學諮詢。

文憑試核心科目網上資訊講座將於1月24日舉行。除英國語文科外，其他講座均以廣東話進行，現正開放報名。

本報記者

