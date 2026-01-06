DSE 2026 │ 考評局文憑試資訊日1月17日舉行 1月24日設網上資訊講座
更新時間：20:38 2026-01-06 HKT
發佈時間：20:38 2026-01-06 HKT
發佈時間：20:38 2026-01-06 HKT
2026年中學文憑試（DSE）將於4月起舉行，為助考生及公眾了解文憑試相關資訊，考評局將於本月舉行兩大活動，包括文憑試資訊日，以及文憑試核心科目網上資訊講座。
今年資訊日增設英語口試錄影體驗
資訊日將於1月17日在考評局紅磡辦事處及考試中心舉行，涵蓋內容包括文憑試最新發展、閱卷與評級資訊講座等，今年更增設英語口試錄影體驗、監考員體驗等有獎互動遊戲，供參加者熟悉考試規則。此外，奧地利、法國等多國教育機構及領事館將設展覽攤位，提供海外升學諮詢。
文憑試核心科目網上資訊講座將於1月24日舉行。除英國語文科外，其他講座均以廣東話進行，現正開放報名。
本報記者
延伸閱讀：
考評局公布2026至28年DSE《考試規則》 明年起自修生首考文憑試 須交特殊報考申請
最Hit
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
2026-01-05 17:45 HKT
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
2026-01-05 19:30 HKT
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
2026-01-05 19:33 HKT
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
2026-01-05 21:15 HKT