科研「去性別化」 陸萌茜致力工作家庭間尋求平衡

【AI助防風減災系列·科大專訪】為應對全球可持續發展面臨的多重挑戰，香港科技大學世界可持續發展研究院（WSDI）及潘樂陶氣候變化與可持續發展研究中心（CCRS）主任陸萌茜，一直積極推動跨部門協作與科研成果轉化。而在科研之外，陸萌茜亦是兩名幼子的母親，她接受《星島》專訪時強調，科研的核心在於「去性別化」，對女性學者而言，科研路上最關鍵的，是在工作與家庭間尋求平衡，並培養面對挑戰時的「強大鈍感力」。

面對困難及失敗 不必過於敏感

陸萌茜建議女性學者要培養「強大的鈍感力」，應對科研路上的質疑與不公。葉偉豪攝

陸萌茜於2014年取得紐約哥倫比亞大學博士學位，現身兼科大土木及環境工程學系副教授。作為女性科研學者，她向本報表示，認為科研應「去性別化」，「做技術或者是做科學的話，可能跟性別的關系不是很大，可能每個性別有自己的優勢」。她建議女性學者要培養「強大的鈍感力」，應對科研路上的質疑與不公。她解釋，所謂「鈍感力」，是指對挑戰、困難甚至失敗不必過於敏感，「你可能就是看到了這個（科研）結果不是很好，那就move on（繼續前進），時間是不等你的，那你就繼續往前走就好了。」

與此同時，陸萌茜表示，女性學者應盡力在工作和家庭之間取得平衡。她育有兩名分別為6歲及7歲的幼子，坦言自己最大的挑戰莫過於「時間永遠不夠用」。不過，她也分享，由於她在校工作並居住於科大校園，只要妥善規劃時間，她現階段仍能在事業與家庭中取得平衡。此外，陸萌茜笑稱，兒子們常驕傲地向他人介紹「我媽媽很有名，是做科學的」，家庭為她事業的堅實後盾，而事業上的成就也獲得家人的認可，成為她持續前進的重要動力。

記者 陳嘉婉 鍾綽盈

延伸閱讀：

科大成立氣候變化與可持續發展研究中心 推動研究創新

科大成立氣候國際協調辦公室 冀革新城市應對和防災方式