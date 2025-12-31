Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

科大結合AI及全球氣候動力模型 提前估算「樺加沙」來襲 冀精準預報未來兩周至兩月天氣

教育新聞
更新時間：07:40 2025-12-31 HKT
發佈時間：07:40 2025-12-31 HKT

【AI助防風減災系列·科大專訪】目前的天氣預報可預測未來約兩周的天氣狀況，未能精準預測兩周至兩個月的天氣。有見及此，由香港科技大學學者陸萌茜領導的項目，結合人工智能（AI）及全球氣候動力模型，冀提供更精準的天氣預測，該項目亦屬聯合國教科文組織（UNESCO）認可計劃的項目之一。本港於今年9月受超強颱風「樺加沙」吹襲，陸萌茜接受《星島》專訪時表示，團隊早於8月底利用新預報模型預測到「樺加沙」的生成，以及9月份共有3個颱風於中國登陸。

AI物理融合 預報期更長

SEPRESS團隊早於8月底利用新預報模型預測到「樺加沙」的生成。圖為「樺加沙」襲港的情況。資料圖片
SEPRESS近日在網上推出「無縫預測與服務系統」。網上截圖

由科大世界可持續發展研究院（WSDI）及潘樂陶氣候變化與可持續發展研究中心（CCRS）主任陸萌茜領導的項目「meteoNEX」，結合AI及全球氣候動力模型（global climate dynamical model），針對目前未能準確預測未來兩周至兩個月天氣的情況，期望可為本港以至全球提供更精準和可靠的天氣和氣候預測。陸萌茜向本報記者表示，新預報模型結合AI和物理原理，以達到精準預報兩周至兩個月天氣的目標。

陸萌茜解釋，團隊並非用AI取代以物理原理預測天氣和氣候的方式，而是利用AI提升運算速度等方面，「我們的核心技術模塊，就是AI和物理融合的，而『動力』是非常重要的，它不止是物理。『動力』的意思是隨着時間它可以演變，它是符合大氣動力學的基本公式和規律的；只有是動力模式，它的預報期才可以比較長。」

除了提升運算速度，陸萌茜指出，AI也能更精細地處理資訊，以及糾正系統的偏差，「沒有一個模式（model）是完美的，因為世界是不確定的，我們只能捕捉它的大方向，或者是最核心的東西。那麽這個系統的偏差也可以用AI來糾正，因為它可以參考大量的觀測數據，然後把系統性偏差糾正過來。」她亦指，通過AI智能體（AI Agent），可以把天氣和氣候預報的內容「打包成行業人士能夠利用的產品」，並協助講解、匯報和撰寫報告等。

UNESCO認可計劃項目之一 

「meteoNEX」項目屬於由科大牽頭的「推動自然和人為環境可持續性的無縫預測與服務計劃」（簡稱SEPRESS）的項目之一，SEPRESS於今年5月獲UNESCO正式認可，並納入「聯合國科學促進可持續發展國際十年（2024-2033）」行動計劃之一，而SEPRESS也是由陸萌茜擔任計劃的牽頭人及領導角色。她表示，團隊自今年8月底開始於網上發布每月天氣預報，例如於8月30日預報整個9月份的天氣，由於9月屬颱風季節，該月的內容主要集中於颱風預報。

「我們的預報結果是9月份會有5.5個颱風在西北太平洋（洋盆）生成，然後3個（颱風）登陸中國。那實際上9月份是6個颱風形成，3個登陸中國，所以我認為我們的預報是非常準確的。」陸萌茜指出，當中亦包括預測到「樺加沙」的生成，「特別像『樺加沙』這種特別強的颱風，我們在預報它的路線時也是非常精準的。」

陸萌茜表示，借助AI賦能的氣候動力模型，可更精準地預測天氣和氣候，為政府以至商界提供資訊，以作為決策時的參考資料，例如提升災害應變機制，增強遇到災害時的應變能力，以及支援金融機構評估極端天氣引發的經濟風險等，甚至可協助開發適用於本港的氣候指數（climate index）及與指數掛鉤的金融產品等。她指出，「我覺得氣象金融也是一個缺口，在未來氣候變化影響下，我們需要engage整個market（整個市場參與），才可以hedge risk（對沖風險）。」

記者 陳嘉婉 鍾綽盈

