《視學周年報告》出爐：學校於愛國主義教育表現顯著提升 特殊學校按學生能力實踐國安教育

教育局今日（29日）發表新一份《視學周年報告》，總結於2024/25學年在235間中小學及特殊學校視學的主要結果。報告指出，與前一學年相比，學校在愛國主義教育的整體表現顯著提升，「在領導與統籌方面的工作更為突出」，教師對國家安全教育的掌握亦有所提升。至於特殊學校，報告亦指校方按學生能力和需要，實踐國安教育。

指更多學校組織全級學生訪內地

新公布的《視學周年報告》指出，教育局於2024/25學年共在235間中小學及特殊學校進行視學，根據這些學校的三年發展計劃，學校大多把提升自主學習能力、強化國民身份認同、推展STEAM及數字教育、加強建立健康的生活方式、提升學生精神健康等納入關注事項或相關的推行策略之中。

報告指出，學校積極落實以全校參與模式推動國民教育，「致力弘揚愛國精神，為學生的國民身份認同植下牢固根基」；與前一學年相比，學校在愛國主義教育的整體表現顯著提升，「在領導與統籌方面的工作更為突出，領導層的帶領與勤勉付出值得讚賞和肯定。」

報告亦指，內地交流及考察是國民教育的重要一環，2024/25學年學校推動有關活動更見積極，包括與內地姊妹學校加強連繫，如兩地學生一同表演；更多學校組織全級學生親訪內地，讓他們體驗國家的歷史文化和最新發展。

報告列舉多項「良好做法舉隅」

至於國安教育方面，報告指出，「絕大多數學校要求所有科目共同推動國安教育；大部分專責統籌人員有效發揮監察角色，清楚掌握科目落實國安教育的情況，當中不少更能因應科目推行的表現提供具體回饋。」與上學年相比，教師對國安教育的掌握有所提升，「大多能在課堂上準確對焦國家安全的維度，點撥學生認識不同國家安全重點領域的內涵和重要性、國家在有關方面所面臨的威脅與挑戰，以及維護國家安全的日常做法。」

報告續指，「特殊學校亦按學生能力和需要實踐國安教育，例如設計與非物質文化遺產 ─ 皮影戲相關的科學探究活動」；報告亦指隨着更新的《香港國家安全教育課程框架》已於2025年公布，學校可朝深化教師掌握總體國家安全觀的方向持續強師，推動科目多交流和分享課堂學與教的良好做法，協助學生理解和維護國家的整體安全，進一步落實愛國主義教育。

有別於去年的報告，今年的報告列出不少學校在多方面的「良好做法舉隅」，肯定學校的表現，而未有特別指明學校需要改善之處。

本報記者

延伸閱讀：

視學周年報告｜批師生唱國歌細聲 教育局促學校明訂目標 加強信心和習慣

外評報告：香島中學國安教育規劃欠具體 兩特殊校需加強落實國安教育