席大智：受科研環境及國際化等因素吸引 選擇從美國來港發展｜專訪

【AI助防風減災系列·港大專訪】近年本港致力「搶人才」，去年加入香港大學的席大智也身處「搶人才」的浪潮之中，受到香港的多項優勢吸引而來港。他向《星島》表示，當他仍在美國進行博士後研究時，有些同學已來港工作，「我看他們的發展都很好，然後我就想，這裡可能是一個比較好的地方來做學問。」美國總統特朗普今年推出的多項政策，加劇了歐美人才來港發展的趨勢，席大智笑言，幸好自己較早來港，當時的求職競爭沒有現時那麼大。

朋輩對本港及高等院校評價良好

席大智認為本港的科研環境良好，學術氛圍甚佳。何君健攝

關於為什麼選擇來港從事教研工作，港大地球與行星科學系助理教授席大智指原因很多，其中之一是朋輩對於本港高等院校和學術環境的良好評價，「我有一些同學，他們比我早來到香港當老師（學者），然後他們的評價都很好，比如說這邊的科研環境、學生的質素、生活節奏等，都比較好。然後呢，我就想，那我也可以來試一下。」對於特朗普政府的政策，他認為對當地的大氣科學研究帶來影響，「我離開美國的時候，可能比現在好一些，因為新一屆美國政府對於氣候學科的打擊還是比較大的。」

近年本港吸引不少有內地背景的學者，他們的考量往往與香港的國際化環境有關，這亦是席大智的考慮因素之一。他自2022年在美國普林斯頓大學從事博士後研究起，就開始思考前路，「我覺得香港在國際化這方面具吸引力，當然這是相對於內地而言。我當時考慮的就是：留在美國，或回到內地，或到香港來。我之所以到香港來，也是覺得香港是更容易適應的地方。」

另一關鍵因素，是颱風之於香港並不遙遠。他指出，「香港本來就很適合做颱風相關的（研究）工作，也很適合做（研究成果）應用的工作，因為香港是人口密集的城市，市民又經常受到颱風的影響。」本身是西安人的他更指，直至今年「樺加沙」襲港，他才首次親身經歷超強颱風吹襲的情況，「我沒有那種颱風的閱歷，其實都是到了香港以後，才第一次見到真正的颱風。」

記者 陳嘉婉 鍾綽盈

延伸閱讀：

港大發表最新策略發展計劃 將全面善用及深度探索AI 引領革新

港大成立天文與天體物理研究所 孫東：有助打造香港成為國際創科中心