Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火丨大埔浸信會公立學校師生將於2026/27學年使用前基正小學校舍上課

教育新聞
更新時間：16:28 2025-12-20 HKT
發佈時間：16:28 2025-12-20 HKT

大埔宏福苑五級火事故發生後，大埔浸信會公立學校的師生一直未能返回原有的校舍上課，並由本月中起按年級分別在兩間區內的小學恢復面授課堂。教育局今日（20日）下午宣布，大埔浸信會公立學校將於2026/27學年使用位於大埔富善邨的前中華基督教會基正小學校舍，讓該校所有班級均可在同一校舍恢復日常教學活動。

教育局：成立工作小組落實安排

教育局表示，由於大埔浸信會公立學校的校舍受大埔宏福苑火災影響而需要封閉一段時間，作為過渡措施，局方已安排其學生由本月15日起按年級分別在大埔官立小學和新界婦孺福利會基督教銘恩小學的校舍恢復面授課堂，直至本學年完結。

為了讓大埔浸信會公立學校所有學生能盡快在持續而穩定的學習環境上課，教育局表示，經與相關政府部門商討後，原計劃改建為綜合社會服務大樓的前基正小學校舍，將分配給大埔浸信會公立學校於2026/27學年起作校舍用途，「讓該校所有班級均可在同一校舍恢復日常教學活動。」

教育局續指，局方已成立工作小組，落實上述安排，並會繼續與學校保持聯繫，提供適切的支援。

本報記者

延伸閱讀：

大埔宏福苑五級火丨5間學校以不同形式復課 大埔浸信會公立學校借教大場地上課

宏福苑五級火丨大埔浸信會公立學校學生 月中分批到區內兩校上課

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火｜ 路祭衣着惹熱議 大埔民政專員致歉 將繼續做好善後工作
宏福苑五級火｜ 路祭衣着惹熱議 大埔民政專員致歉 將繼續做好善後工作
政情
6小時前
宏福苑五級火｜1具遺骸發現夫婦DNA 增至161死 DNA續進行 不排除死者人數增加
01:38
宏福苑五級火｜1具遺骸發現夫婦DNA 增至161死 DNA續進行 不排除死者人數增加
突發
6小時前
至八會成員首談三度流產 啞忍前夫出軌10年 損失千萬醒覺：錢都可以唔見，男人都唔使要
至八會成員首談三度流產 啞忍前夫出軌10年 損失千萬醒覺：錢都可以唔見，男人都唔使要
影視圈
8小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
23小時前
台北隨機傷人案｜揭疑犯張文神秘面紗 鄰居：小時候很乖巧 父母指已兩年沒回家
02:34
台北隨機傷人案｜鄰居指疑犯張文小時候很乖巧 父母認屍指其已兩年沒回家
即時中國
8小時前
台北隨機傷人案｜1受害人為HIV感染者 誠品店傷者陷愛滋危機
01:19
台北隨機傷人案｜1受害人為HIV感染者 誠品店傷者陷愛滋危機
兩岸熱話
1小時前
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
2025-12-19 17:30 HKT
排隊7年派無敵公屋王 入住4人海景單位羡煞旁人 網民一窩心原因提醒少買傢俬
排隊7年派無敵公屋王 入住4人海景單位羡煞旁人 網民一窩心原因提醒少買傢俬｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制
父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制
投資理財
11小時前
深圳出發搭高鐵6大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
旅遊
8小時前