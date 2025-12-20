宏福苑五級火丨大埔浸信會公立學校師生將於2026/27學年使用前基正小學校舍上課

大埔宏福苑五級火事故發生後，大埔浸信會公立學校的師生一直未能返回原有的校舍上課，並由本月中起按年級分別在兩間區內的小學恢復面授課堂。教育局今日（20日）下午宣布，大埔浸信會公立學校將於2026/27學年使用位於大埔富善邨的前中華基督教會基正小學校舍，讓該校所有班級均可在同一校舍恢復日常教學活動。

教育局：成立工作小組落實安排

教育局表示，由於大埔浸信會公立學校的校舍受大埔宏福苑火災影響而需要封閉一段時間，作為過渡措施，局方已安排其學生由本月15日起按年級分別在大埔官立小學和新界婦孺福利會基督教銘恩小學的校舍恢復面授課堂，直至本學年完結。

為了讓大埔浸信會公立學校所有學生能盡快在持續而穩定的學習環境上課，教育局表示，經與相關政府部門商討後，原計劃改建為綜合社會服務大樓的前基正小學校舍，將分配給大埔浸信會公立學校於2026/27學年起作校舍用途，「讓該校所有班級均可在同一校舍恢復日常教學活動。」

教育局續指，局方已成立工作小組，落實上述安排，並會繼續與學校保持聯繫，提供適切的支援。

