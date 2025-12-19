Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

回應「藥倍安心」爭議 香港資優教育學苑院長黃金耀：屬學習課題

教育新聞
更新時間：07:30 2025-12-19 HKT
發佈時間：07:30 2025-12-19 HKT

素有「香港STEM教育之父」之稱的香港資優教育學苑院長黃金耀，將於明年1月卸任為期5年的學苑院長職務。他接受《星島》專訪時表示，自己明年將踏入60歲，「是時候休息一下、停一下」。回顧5年任期，黃金耀不僅帶領學苑走過疫情挑戰，更推動課程與招生模式革新。然而，其任內亦曾發生涉及學術誠信的「藥倍安心」爭議。他回應指，相信此事「對大家來講，都是一個學習的課題及課堂」，現階段事件已告一段落。 

重申信任潘浠淳 形容她為優秀學生

現年59歲的黃金耀將於明年1月退休，他表示，退休後將與太太環遊世界，並探望海外親友。鍾綽盈攝
現年59歲的黃金耀將於明年1月退休，他表示，退休後將與太太環遊世界，並探望海外親友。鍾綽盈攝

黃金耀致力推動STEM教育，早期曾於莫斯科、倫敦、內地及香港從事科研工作；1995年起投身創科教育，2021年出任香港資優教育學苑院長。在任期間，黃金耀在課程方面推出人工智能（AI）、航空、考古、表演藝術、創業等多元科目；招生方面則改革「甄選測驗」及增設「校長提名」計劃，涵蓋領導才能及視覺藝術類別，成功招收到不少「漏網之魚」。

不過，黃金耀的任內亦曾出現爭議，其中最受關注的是今年6月聖保羅男女中學學生潘浠淳研發的AI軟件「藥倍安心」被質疑「請槍」，學苑與教育城經調查後認定作品為學生原創。如今回望，他表示，自己信任潘浠淳，並強調該作品當時符合比賽要求，「她本身也是一名相當優秀的學生，所以我不認為她要受到如此對待」。對於有輿論質疑學生的創科作品或涉及「請槍」，黃金耀回應指，「可能那些人不是太認識（科創），我覺得所以都要教育一下市民，因為這個（科創）不是他們表面上看到的東西。」

問及當時是否感到壓力，他坦言「壓力大家都有的」。不過，學苑在當時情況下已作出適當交代，並重申學苑始終以教育為本，「我們都是想學生好、制度好，所以我們不需要像商業世界般去爭拗」。他又指，事後相關檢視工作已完成，而涉事比賽新一屆的反應依然熱烈，學生作品的質素仍然很高，加上現時的比賽制度亦十分嚴格，因此，他認為事件「現在來說是『階段完成』」。

下月退休 下任院長招聘過程順利

至於爭議會否影響學苑招聘下任院長，他透露人選已定，將由教育局另行公布，招聘過程「以我所知都順利的」。他又笑言，或許外界會質疑他「引咎辭職」，他澄清，「其實我來的時候原本已經打算60歲退休」，一切純屬「時間巧合」。他指，自己早在今年4月已向董事局請辭，學苑在5、6月的招聘廣告發布時間與爭議重疊僅屬巧合。

展望未來香港資優教育發展方向，他認為數字教育與AI仍是發展重點，同時應加強學生的創業知識。他寄語香港學生保持好奇心與創意，拓展國際視野，提升個人能力，便能於時代變革中把握機遇。至於退休後的打算，他表示將與太太環遊世界，並探望海外親友。

記者 鍾綽盈

延伸閱讀：

「藥倍安心」爭議│資優教育學苑院長對學生被質疑「請槍」感痛心

資優教育學苑調查出爐 確認「藥倍安心」屬原創概念

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
劉嘉玲爆料狄波拉私下談及前新抱！拉姑對張栢芝評價大公開 曾傳阻兩老見孫真相曝光
影視圈
13小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
考車牌｜明年1.1起考試車禁裝「外掛」輔助 專家：惟有學多幾個鐘
社會
16小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
10小時前
廖碧兒做講師全英語授課身材大走樣 自我介紹「TVB明星」 網民：我們都認不出她是誰
廖碧兒做講師全英語授課身材大走樣 自我介紹「TVB明星」 網民：我們都認不出她是誰
影視圈
12小時前
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
九巴B1線加推特快班次！天水圍直達落馬洲福田口岸 全程不經元朗 周末、假期早上營運
生活百科
15小時前
光腿神器︱貪靚女呼吸困難睇急症 醫生警告：或致膿腫隨時截肢
光腿神器︱貪靚女呼吸困難睇急症 醫生警告：或致膿腫隨時截肢
即時中國
1小時前
影后前未婚夫滑雪現「大媽樣」 蒼老浮腫樣貌引熱議 分手後狀態大不如前
影后前未婚夫滑雪現「大媽樣」 蒼老浮腫樣貌引熱議 分手後狀態大不如前
影視圈
11小時前