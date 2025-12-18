Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

王錦輝中小學擬申「直資擴容」 增收非本地生

教育局於上周邀請直資學校申請於2026/27學年「直資擴容」，增收非本地學生，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學總校長陳偉佳昨日出席傳媒活動時表示，校方有意提出申請，但會審慎推進，並指目前仍在討論細節，有多項實際問題需要考慮。

仍有多項配套問題需考慮

現時直資中學及小學每班最多分別為41人及33人，在擴容計劃下，中學及小學每班人數最多分別可達45人及37人。陳偉佳表示，校方需按校情調節，該校的小學每班容量可從33人提升至37人，但中學每班最多只能從41人增至43人，而非上限的45人。他表明，中小學部都會申請「擴容」，但早期未必會增收初小的非本地生，又指校方仍有多項配套問題需要考慮，例如學生適應問題、居住地點等。

今年報讀中一人數增近5成

陳偉佳透露，今年報讀該校中一的人數超過2000人，按年增加近5成；申請人當中約有12至15%來自非本地學校，更有一人來自杜拜。被問到校方會否興建宿舍，以協助招收非本地學生，他表示正審視地契，惟因缺乏資源，會先儲備資金或籌款。

另外，教育局日前推出「『智』啟學教」撥款計劃，支援中小學善用人工智能提升學與教效能，成功申請的學校會獲發一筆過50萬元撥款。陳偉佳坦言，該校早已推動人工智能相關教育、已投放的金額亦遠高於50萬元，但「資源沒人會嫌少」，中小學部均打算提出申請，如何運用資金將交由同事決定。

大埔宏福苑五級火事故發生後，有部分學校取消慶祝活動，對於事故有否影響慶祝建校20周年，陳偉佳表示，近期沒有相關慶祝活動，但多項學生聯歡活動已延期或取消。他亦透露有學生的住所遭焚毀，但學生仍堅強面對將來的生活，不少學校家長也願意捐款協助他們。

記者 歐文瀚

有學生製作人工智能程式，透過辨認用戶臉部表情及分析情緒，為用戶建議目前適合閱讀的書籍。歐文瀚攝
有學生製作人工智能程式，透過辨認用戶臉部表情及分析情緒，為用戶建議目前適合閱讀的書籍。歐文瀚攝

