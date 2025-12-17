港大論文引用虛構文獻 港大：確認部分引文為AI生成 葉兆輝卸任社會科學學院副院長

由香港大學社會工作及社會行政學系博士生白逸銘所發表題為「Forty Years of Fertility Transition in Hong Kong」（香港40年生育轉變）的論文，涉嫌引用多篇不存在的文獻，部分文獻懷疑是由人工智能（AI）虛構，早前引起學界關注。港大今日（17日）公布，校方已完成調查，根據調查結果，大學確認論文部分引文為AI生成的虛構文獻，已採取紀律處分及相應措施，包括該論文的通訊作者葉兆輝已卸任社會科學學院副院長及研究事務相關職務，並已向相關期刊申請撤稿。

港大：作者已向期刊申請撤稿

港大表示已完成調查，並採取紀律處分及相應措施，包括葉兆輝（圖）已卸任社會科學學院副院長及研究事務相關職務。資料圖片

涉事的論文今年10月於Springer Nature出版的國際學術季刊《China Population and Development Studies》（當代中國人口與發展）刊登，冀探討過去40年本港生育率下跌的驅動因素，惟該論文近日被指涉嫌引用了多達24篇懷疑「不存在」的論文，包括未能在指定期刊的期數找到聲稱引用的論文。該論文的作者除了作為第一作者的白逸銘，亦包括港大社會科學學院副院長（知識交流及發展）葉兆輝等多名人士。

港大今日表示，就有關該論文涉嫌引用不當文獻的指控已完成調查，根據調查結果，大學確認論文部分引文為AI生成的虛構文獻，而參與研究的博士生未作申明。該論文通訊作者為葉兆輝，大學已採取紀律處分及相應措施，包括該通訊作者已卸任學院副院長及研究事務相關職務，以及該作者已向相關期刊申請撤稿。涉事博士生亦須按大學既定紀律程序處理。

展望未來，港大表示，大學將加強培訓所有研究人員，範疇涵蓋根據AI應用的既定規範及指引進行強制性培訓及考核，維護學術誠信。

