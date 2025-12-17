Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE｜今年文憑試5336人重考 90人達大學收生門檻

教育新聞
更新時間：07:00 2025-12-17 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-17 HKT

香港考試及評核局昨日出版2025年中學文憑試考試報告，列出多項統計數據，其中，在今年報名參加文憑試的55489名考生當中，有5336人是重考生，佔整體9.6%。在重考生中，有90人於核心科目中取得「332A」或更佳成績，並於兩個選修科目取得3級或以上成績。以科目計算，在核心科目中，最多重考生應考英國語文科，共有1993人；其次為數學科的必修部分，共有1966人。

今年接獲131宗積分覆核申請

此外，考評局今年接獲131宗積分覆核及17862宗重閱答卷的申請，而上訴覆核委員會處理了174宗考生就答卷評分提出的上訴覆核申請，並沒有接獲有關考試異常事件或覆核成績程序的上訴覆核申請。

本報記者

延伸閱讀：

DSE︱考生中文錯別字多 考評局指GenAI普及 閱讀「呈碎片化和通俗化」

考評局推數字化變革 獲國際考試業協會亞洲分會大獎
 

最Hit
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
19小時前
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲
影視圈
17小時前
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
16小時前
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
5小時前
港漂媽媽賣內地樓換香港家 1個月內極速完成 形容 「今年最大冒險決定」
港漂媽媽賣內地樓換香港家 1個月內極速完成 形容 「今年最大冒險決定」
樓市動向
7小時前
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
影視圈
2025-12-16 09:00 HKT
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
大便現1變化恐患胰臟癌！40歲老師早發現成功存活20年 醫生教留意4大徵兆保命
醫生教室
20小時前
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
商業創科
3小時前
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
影視圈
2025-12-15 20:00 HKT