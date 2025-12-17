今年文憑試5336人重考 90人達大學收生門檻
更新時間：07:00 2025-12-17 HKT
香港考試及評核局昨日出版2025年中學文憑試考試報告，列出多項統計數據，其中，在今年報名參加文憑試的55489名考生當中，有5336人是重考生，佔整體9.6%。在重考生中，有90人於核心科目中取得「332A」或更佳成績，並於兩個選修科目取得3級或以上成績。以科目計算，在核心科目中，最多重考生應考英國語文科，共有1993人；其次為數學科的必修部分，共有1966人。
今年接獲131宗積分覆核申請
此外，考評局今年接獲131宗積分覆核及17862宗重閱答卷的申請，而上訴覆核委員會處理了174宗考生就答卷評分提出的上訴覆核申請，並沒有接獲有關考試異常事件或覆核成績程序的上訴覆核申請。
