浸大建圖像數據庫 推廣中醫飲食養生 收錄124款食譜

中醫素有「治未病」的概念，講究飲食養生，由香港浸會大學中醫藥學院教學科研部副主任陳虎彪帶領的團隊，花3年時間建立「中醫飲食養生圖像數據庫」，為全港首個根據中醫理論建立、供巿民免費使用的養生食譜數據庫，以推廣中醫食療養生。數據庫收錄124款養生食譜，並詳細記錄材料、製法和效用等。陳虎彪接受《星島》訪問時表示，數據庫除了供市民查閱使用，也會用作教學用途，期望在兩年內將食譜擴展至200款。

食譜以廣東人為對象 供市民免費使用

新建的數據庫記載了124款養生食譜，大部分以廣東人為對象。歐文瀚攝

「中醫飲食養生圖像數據庫」由陳虎彪領導的團隊與浸大圖書館合作建立，團隊根據中醫藥學的理念，選用20至30餘款較大眾化、可藥食兩用的材料，設計分成「五穀」、「花果」、「茶飲」、「湯水」、「藥膳」和「素食」6類合共124款養生食譜。陳虎彪向本報記者表示，大部分食譜是以廣東人為對象，因為嶺南地區的氣候、飲食習慣等比較特別，他又透露團隊收集食譜時，較花時間了解食材和藥材之間的配伍（即各種食材配合使用的功效）關係，相信數據庫能幫助市民選擇適當的養生食譜。

陳虎彪續稱，數據庫以兩文三語圖文並茂地介紹菜式製作方法、每種食材的功用及配伍等；部分藥材亦會連結至浸大中醫藥學院的「中藥材圖像數據庫」，供用戶進一步查閱其內容。此外，「中醫飲食養生圖像數據庫」設有搜尋功能，用戶可按個人需要如食材、功效、烹調方法等搜尋食譜。

新建數據庫亦會用作輔助教學

中醫藥學院於過往建立了5個中藥數據庫，包括「中草藥化學圖像數據庫」、「中藥標本資料庫」等，陳虎彪表示，5個數據庫在過去兩年合共錄得逾3600萬人次瀏覽、來自全球200多個國家及地區。他指出，新建立的「中醫飲食養生圖像數據庫」與以往不太一樣，「過去數據庫的內容比較專門，例如植物、藥材等，今次與市民平常做菜和生活密切相關」，考慮到新數據庫更偏向實用，他預期瀏覽人次會更多。

陳虎彪表示，新建的數據庫除了供市民日常使用，浸大中醫藥學院亦會用作輔助教學，例如「中醫食療與保健」科目的師生可從中選擇合適的菜式進行實踐製作，了解藥材與食物的功效及其配伍關係。他表明數據庫會持續更新，希望在兩年內將食譜數量增加至約200款，亦可能會加入影音內容，例如介紹如何鑑別不同食材。

記者 歐文瀚

