林大輝率領理大代表團訪問福建 深化閩港協同發展
更新時間：20:38 2025-12-16 HKT
發佈時間：20:38 2025-12-16 HKT
香港理工大學校董會主席林大輝、校長滕錦光昨日率領代表團前往福建福州考察，並與福建省委書記、省人大常委會主任周祖翼會晤，雙方就深化校地合作、促進科技成果轉移與人才培育等議題交流。
深化產學研合作 推動科技轉移
林大輝表示，理大晉江技術創新研究院作為理大走出大灣區的首個技術創新平台，已成為閩港校地合作標誌性項目，為新福建建設及國家科技人才強國建設注入更多動力。大學亦將發揮學科與跨學科優勢，緊扣福建產業與創新需求，深化產學研合作、推動科技轉移與成果產業化；並攜手推動愛國主義教育基地建設，培養兼具家國情懷、創新能力國際視野的專業人才。
本報記者
