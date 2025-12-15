Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大腸桿菌｜港大研新基因組追蹤法 揭耐藥細菌傳播途徑

教育新聞
更新時間：00:01 2025-12-15 HKT
發佈時間：00:01 2025-12-15 HKT

由香港大學土木工程系教授張彤領導的研究團隊，早前針對本港河流及污水等城市水體中常見、可產生抗生素耐藥性的大腸桿菌展開研究，並研發出新型基因組追蹤方法，以精準追蹤耐藥細菌和耐藥基因在本港不同環境的流動和傳播途徑，冀為公共衛生防護策略提供啟示。

團隊支持建綜合監測系統

抗性質粒的區域與全球尺度傳播。(圖片來源：港大網站)
抗性質粒的區域與全球尺度傳播。(圖片來源：港大網站)

是次研究獲大學教育資助委員會主題研究計劃資助，團隊採用納米孔長讀長測序技術，分析一年內收集的1016個大腸桿菌樣本，涵蓋不同細菌類型、耐藥基因及環狀質粒。團隊同時追蹤細菌菌株及攜帶耐藥基因的質粒（小型基因片段），以了解耐藥性在人、動物與環境之間的傳播機制。

研究團隊發現，不同來源的細菌在基因上高度相似，其中142組相同菌株同時存在於人體與環境水體中。團隊更識別出195個同時存在於人類、動物及環境的質粒，顯示耐藥基因能透過可移動DNA傳播，實驗亦證實部分質粒能在細菌間轉移。

研究成果已發表於國際期刊《自然-通訊》，第一作者徐曉慶指出，這項研究通過量化人類、動物與環境水體之間的生態連通性，有助解釋耐藥性傳播途徑，為更一體化的監測與干預策略提供依據。研究團隊支持建立綜合監測系統，整合污水、環境及臨床數據，幫助決策者及早預警並優先處理高風險質粒與菌株。

本報記者

延伸閱讀：

港大發表最新策略發展計劃 將全面善用及深度探索AI

港大：預期今年錄取1600名非本地生 明年佔比有望達50%

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝
影視圈
14小時前
黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
黎智英案丨黎智英兩項串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪罪成 下月12日求情
社會
3小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
定存「冇肉食」有何替代 專家拆解百萬部署 退休首重保本及現金流
投資理財
7小時前
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辯時八大謊言
社會
5小時前
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
郭晉安23歲「舊愛」性感照連環發 跌膊晒性感鎖骨與白滑美腿 首傳父女戀曾言愛情不分年齡
即時娛樂
17小時前
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
影視圈
4小時前
悉尼邦迪海灘槍擊死亡人數增至16死，40人仍留醫。
悉尼邦迪海灘槍擊︱死亡人數增至16人包括一名兒童 40人仍留醫 槍手為父子父被擊斃
即時國際
8小時前
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
22小時前