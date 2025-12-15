大腸桿菌｜港大研新基因組追蹤法 揭耐藥細菌傳播途徑

由香港大學土木工程系教授張彤領導的研究團隊，早前針對本港河流及污水等城市水體中常見、可產生抗生素耐藥性的大腸桿菌展開研究，並研發出新型基因組追蹤方法，以精準追蹤耐藥細菌和耐藥基因在本港不同環境的流動和傳播途徑，冀為公共衛生防護策略提供啟示。

團隊支持建綜合監測系統

抗性質粒的區域與全球尺度傳播。(圖片來源：港大網站)

是次研究獲大學教育資助委員會主題研究計劃資助，團隊採用納米孔長讀長測序技術，分析一年內收集的1016個大腸桿菌樣本，涵蓋不同細菌類型、耐藥基因及環狀質粒。團隊同時追蹤細菌菌株及攜帶耐藥基因的質粒（小型基因片段），以了解耐藥性在人、動物與環境之間的傳播機制。

研究團隊發現，不同來源的細菌在基因上高度相似，其中142組相同菌株同時存在於人體與環境水體中。團隊更識別出195個同時存在於人類、動物及環境的質粒，顯示耐藥基因能透過可移動DNA傳播，實驗亦證實部分質粒能在細菌間轉移。

研究成果已發表於國際期刊《自然-通訊》，第一作者徐曉慶指出，這項研究通過量化人類、動物與環境水體之間的生態連通性，有助解釋耐藥性傳播途徑，為更一體化的監測與干預策略提供依據。研究團隊支持建立綜合監測系統，整合污水、環境及臨床數據，幫助決策者及早預警並優先處理高風險質粒與菌株。

本報記者

