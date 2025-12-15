Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鳳溪琛小甲蟲主題教學 生命教育結合AI 校長：行動見證成長｜星島專訪

教育新聞
更新時間：07:30 2025-12-15 HKT
發佈時間：07:30 2025-12-15 HKT

為配合以人工智能（AI）輔助教學的政策，鳳溪廖潤琛紀念學校於本學年推行多個AI賦能教學項目，包括「甲蟲『琛』程對話」（Blue-Bot 機械甲蟲）等。學校亦將生命教育結合AI，例如通過飼養甲蟲培育學生的生命觀與責任感，鼓勵他們與幼稚園學生分享相關知識；有學生更設計出「AI甲蟲屋智能監測系統」，協助監測甲蟲的翻身狀態。該校新任校長文潔碧接受《星島》專訪時強調，「教育要走出課室，讓學生以行動見證成長。」 

本學年推行多個AI賦能教學項目

鳳溪廖潤琛紀念學校期望以甲蟲為主題的教學，培養學生的責任感。受訪者提供
鳳溪廖潤琛紀念學校校長文潔碧向本報記者表示，學校以「教育走出課室」為理念，推動AI與教學創新融合，藉此提升學生的學習動機與實踐能力。校方於本學年推出的AI賦能教學項目，包括「AI體適能系統」及「AI機械狗」等。此外，以甲蟲為主題的教學已滲透各年級，初小學生通過「Blue-Bot 機械甲蟲」學習基礎運算及跨學科知識，結合數理、語文與編程；高年級則由對甲蟲感興趣的學生組成「甲蟲關愛小隊」，成員除了學習甲蟲知識外，更需於小息時間負責照顧甲蟲，並向同學講解生命教育理念，實踐「以生命影響生命」。

連結社區  學生向幼園生分享知識

該校助理校長廖嘉偉舉例，有高小學生觀察到甲蟲若遇有翻身困難的情況，可能導致牠們受傷或死亡，因而運用STEAM比賽經驗，設計「AI甲蟲屋智能監測系統」，通過鏡頭拍攝並以AI識別其翻身狀態，可即時通知照顧者；亦有學生利用micro:bit製作遙控警報系統，以提升救援速度。學校亦積極連結社區，今年11月中旬與路德會及區內8間幼稚園合作，讓該校學生擔任分享者，向幼稚園學童傳遞相關知識。

談及甲蟲生態圈的持續發展，文潔碧表示，為確保計劃其延續性，學校在引入幼年甲蟲時已成對購買，並安排牠們交配以繁衍後代，目前學校共有12隻甲蟲，即6對。廖嘉偉補充，例如大兜蟲的幼蟲期較長，成蟲壽命僅約一年，因此需把握時機，讓甲蟲繁殖。文潔碧表示，校方希望甲蟲的生命得以延續，讓相關的生命教育得以持續發展；學校亦通過全方位學習室、圖書館等空間，讓低年級學生接觸甲蟲知識，並期待他們日後成為「生態小專家」。

此外，鳳溪廖潤琛紀念學校位於北區，鄰近大埔區，就近期宏福苑5級火事故，廖嘉偉回應指，學校已舉行默哀儀式，組織全校師生撰寫心意卡表達關懷；並藉事件展開生命教育，以及會繼續密切留意學生的情緒有否受影響。

記者 佘丹薇

