創科計劃實習成果展 學生研中藥熱敷機助長者

教育新聞
更新時間：07:00 2025-12-12 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-12 HKT

「學生創新科技訓練及栽培計劃」實習畢業成果展昨日舉行，展出30名入選中學生於15間數碼港初創企業實習的成果，涵蓋人工智能、藝術科技領域。有學生向《星島》表示，在實習期內研發「中藥熱敷機」原型機，冀配合線上問診等技術，讓長者足不出戶也能接受治療。

冀中藥熱敷機「將醫療帶進家中」

此計劃由教育局與數碼港合辦，參與計劃的學生須先完成8個涵蓋不同創科領域的工作坊，並在暑假期間參與超過20小時的實習。教育局局長蔡若蓮表示，樂見學生在實習期間參與開發多個具實用價值的項目，善用創新科技改善社區。

嘉諾撒聖心書院中六學生鄧梓煣、聖保羅男女中學中五學生傅政楠均是參與計劃的學生，他們研發出以咖啡機改裝的「中藥熱敷機」原型機。鄧梓煣表示，不少長者有感較難前往中醫診所求診，或因此放棄紓緩痛症，希望這台機器能「將醫療帶進家中」。傅政楠補充，「（長者使用中藥熱敷機時）按數個按鈕就能製作熱敷貼」，認為可便利長者紓緩痛症。

記者 歐文瀚

