教育局發信邀請直資學校申請「直資擴容」 增收非本地生 中學及小學每班最多可達45人及37人

今年《施政報告》提出以試點形式容許直資學校申請上調班級數目及每班學生人數，加大錄取持學生簽證的非本地學生，教育局今日（11日）向全港直資學校發信，邀請有足夠資源及條件許可的直資學校申請「直資擴容」。

非本地生佔比可上調至49%

現時直資中學及小學每班最多分別為41人及33人，教育局在信中指出，學校可按現有的資源及校情，申請於2026／27學年上調班級數目及每班學生人數，加大錄取非本地學生，直資中學及小學每班最多可達45人及37人，而非本地生的佔比可上調至最高49%。至於設有寄宿設施的直資學校，局方要求學校需預留最少50%宿位予持學生簽證的非本地學生；為鼓勵學校規劃及擴建寄宿設施，局方將容許學校自下學年起將學費收入的10%，轉移至用作維修及提升高於標準的設施的儲備。

另一方面，教育局副秘書長李碧茜在局中人語文章中指出，現時全港共有78間直資學校，在57間直資中學當中，有26間在中五及中六開辦國際課程，對有意來港修讀國際課程的非本地學生具一定吸引力。此外，非本地學生亦可在直資學校選擇修讀本地課程，以中學文憑試成績報考本地專上學院，以及全球超過1100間和內地165間高等院校。

李碧茜指出，是次「直資擴容」是國際教育樞紐建設推進至基礎教育的第一步，教育局會以先行先試方式逐步推行計劃，並適時研究未來發展方向，從而容讓學界不同界別均能參與推進國際教育樞紐建設。局方亦會為直資學校提供所需支援，以及加深了解海外家長對香港基礎教育的需求，說好「留學香港」故事。

