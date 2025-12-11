Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教育局發信邀請直資學校申請「直資擴容」 增收非本地生

教育新聞
更新時間：13:22 2025-12-11 HKT
發佈時間：13:22 2025-12-11 HKT

今年《施政報告》提出以試點形式容許直資學校申請上調班級數目及每班學生人數，加大錄取持學生簽證的非本地學生，教育局今日（11日）向全港直資學校發信，邀請有足夠資源及條件許可的直資學校申請「直資擴容」。

教育局：將為直資學校提供支援

教育局副秘書長李碧茜今日在局中人語文章中表示，現時全港共有78間直資學校，在57間直資中學當中，有26間在中五及中六開辦國際課程，對有意來港修讀國際課程的非本地學生具一定吸引力。此外，非本地學生亦可在直資學校選擇修讀本地課程，以中學文憑試成績報考本地專上學院，以及全球超過1100間和內地165間高等院校。

李碧茜指出，是次「直資擴容」是國際教育樞紐建設推進至基礎教育的第一步，教育局會以先行先試方式逐步推行計劃，並適時研究未來發展方向，從而容讓學界不同界別均能參與推進國際教育樞紐建設。局方亦會為直資學校提供所需支援，以及加深了解海外家長對香港基礎教育的需求，說好「留學香港」故事。

本報記者

延伸閱讀：

施政報告2025︱ 以試點形式擴直資校招收非本地學生 直資學校議會：部分學校表示歡迎

直資學校議會主席陳狄安：近6成會員學校有興趣申請上調班級及學生數目

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
22小時前
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
影視圈
4小時前
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
影視圈
15小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
4小時前
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
生活百科
22小時前
死大閘蟹︱已故男星喬任梁父親食8隻中毒入院 專家：2小時增菌22%
死大閘蟹有毒︱已故男星喬任梁父親食8隻入院 專家：2小時增菌22%
即時中國
6小時前
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
影視圈
20小時前
宏福苑五級火｜前資深消防官員回應市民疑惑 包括不使用鋼梯車向起火單位內射水 是防止水力太猛射傷待救者
宏福苑五級火｜前資深消防官員回應市民疑惑 包括不使用鋼梯車向起火單位內射水 是防止水力太猛射傷待救者
社會
6小時前
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒
影視圈
21小時前
美國減息｜聯儲局減息0.25厘符預期 今月起購400億美元國債 明年或僅減息一次
美國減息｜聯儲局減息0.25厘符預期 今月起購400億美元國債 明年或僅減息一次
宏觀經濟
41分鐘前