理大新成立兩科研平台 針對極端氣候研究 項目包括開發颱風風險實時預警系統

近年香港屢遇極端天氣，包括「500年一遇」暴雨，以及自1964年以來再次於一年內兩度出現十號颶風信號等。為應對氣候變化帶來的多重挑戰，香港理工大學今年成立「沿海城市氣候韌性全國重點實驗室」及「潘樂陶韌性基礎設施研究院」，負責氣候相關科研項目。理大於上周舉行記者會，介紹兩個科研平台多項針對極端氣候的研究，包括開發颱風風險實時預警與管理系統，以提升沿海城市高層建築的抗颱風能力。

全港6地點設激光雷達監測儀

李向東（右）指，理大自2024年起，在港九新界6個地點設置激光雷達監測儀，監測全港風力變化。左為潘樂陶。何健勇攝

理大建設及環境學院院長李向東向記者表示，理大今年8月獲國家科技部授牌，與香港科技大學共同成立「沿海城市氣候韌性全國重點實驗室」，專注於基礎科學研究，探討香港及大灣區極端天氣之成因與潛在危害。同時，理大亦獲支持於今年4月正式成立「潘樂陶韌性基礎設施研究院」，側重於工程應用與科研成果轉化。他亦會同時擔任研究院院長及全國重點實驗室主任。

李向東指，兩大科研平台將聯合推動多項重點研究，其中，理大獲研究資助局2023/24主題研究計劃撥款近5000萬元，支持項目「INTACT：沿海城市智能式熱帶風暴減災系統」，針對沿海城市高層建築抗颱風問題，開發颱風風險實時預警與管理系統。自2024年起，理大在港九新界6個地點（鶴咀、沙田、沙頭角、元朗、龍鼓灘、貝澳）設置激光雷達監測儀，研究團隊師生更組成「理大流動測風隊」，於颱風期間運用車載3D激光雷達監測儀，實時追蹤風力變化，並持續與天文台共享風力數據，提升風力預測精準度與可靠性。

其他項目涵蓋沿岸安全研究等

理大亦建立全球首個在跨海大橋上進行氣候變化監測的系統，以確保橋身結構安全並延長使用壽命。自青馬大橋於1997年啟用以來，理大已在橋身安裝近300個不同類型的傳感器，通過監測各項數據，分析氣候變化對橋樑的影響，並提出維修及保養建議。研究結果顯示，1997年至今，大橋溫度平均每年上升攝氏0.05度；颱風襲港時間則每年增加約3.6小時。團隊表示，相關技術亦已應用至港珠澳大橋。

此外，理大團隊正進行沿岸安全研究，利用理大校園內的水利工程實驗室先進設施，模擬海浪拍岸的過程，探索創新方法以減低波浪衝擊力，例如在水底鋪設以蠔殼等環保物料製成的防波堤，藉此大幅削弱海浪衝擊力，保護沿岸居民的生命及財產安全。

記者 鍾綽盈

