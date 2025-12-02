Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE︱境外學校參與文憑試 須獲推薦及教育局同意

教育新聞
更新時間：08:00 2025-12-02 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-02 HKT

考評局昨日發出通告，公布2027及2028年度中學文憑試考試規則的修訂，位於香港境外的學校如欲參與文憑試，須證明其已得到相關教育局或部門向教育局推薦，並獲教育局同意。另一方面，考評局亦公布，由2028年文憑試起，丙類其他語言科目將增設「印地語高級文憑考試（Advance Diploma in Hindi Examination）」，作為指定的印地語考試。

由2027年度文憑試起生效

考評局在考試通告公布，由2027年度文憑試起，位於香港境外的學校如欲參與文憑試，須證明其已得到相關香港境外的教育局或部門向教育局推薦，並獲教育局同意其參加文憑試，且已獲考評局或教育局認可之相關當局批准開辦文憑試課程、並符合同等要求的認證。如有需要，考評局或會就學校參加文憑試的申請，諮詢教育局及相關香港境外的教育局或部門，並獲教育局同意。

另外，在考生可被取消考試成績的違規事項當中，「在報名表格內填報虛假個人資料」一項擴展成「於文憑試相關的服務中，製作、提交或使用任何虛假文書」，包括但不限於個人資料及偽造文件。

2028年起 增設印地語考試

另外，考評局亦公布，與印度教育部中央印地語管理局（CHD）及印度駐香港及澳門總領事館簽訂合作協議，由2028年文憑試起，丙類其他語言科目將增設印地語考試。

本報記者

