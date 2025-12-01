大埔宏福苑五級火丨救恩書院證實有學生不幸離世 已即時啟動危機處理機制

近日流傳有關救恩書院有學生在大埔宏福苑五級火中離世的消息，救恩書院今日（1日）凌晨發新聞稿證實事件，「救恩書院辦學團體、法團校董會及全校師⽣，對於宏福苑發⽣的火災中，本校有學⽣不幸離世，深感痛⼼及惋惜。」

校長：事件已交由警⽅調查

救恩書院校⻑温結冰表示，校方已即時啟動危機處理機制 ，校⻑、副校⻑、輔導主任、學校社⼯及教育⼼理學家已組成專業⽀援團隊，並已召開全體教職員會議及特別早會，向師⽣交代事件。學校亦已發出通告，並聯絡離世學⽣的家⻑，致以最深切的慰問，而事件已交由警⽅調查。

⾄於校內師⽣的關顧，温結冰指出，校方已採取三方面的措施，包括教育⼼理學家及學校社⼯已即時為離世學⽣的同班同學及好友提供輔導；校⽅已發出家⻑信及電話聯繫家⻑，呼籲家⻑在未來數天密切留意⼦女的情緒表現，並提供尋求協助的途徑；以及學校會按照教育局建議及校本需要，對學⽣進⾏輔導及安排⽣命教育課，協助學⽣以正⾯的態度⾯對不幸和處理情緒。

