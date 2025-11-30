Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火丨教育局：上周四及五停課大埔區學校 明日以不同方式逐步恢復課堂

教育新聞
更新時間：22:06 2025-11-30 HKT
發佈時間：22:06 2025-11-30 HKT

受大埔宏福苑五級火影響，上星期五共有5間大埔區學校繼續停課，教育局今日（30日）回覆《星島》查詢表示，在上星期五停課的學校，明日（12月1日）會以不同方式逐步恢復課堂，相關學校已向家長公布有關安排，強調會繼續與學校保持緊密聯繫。根據學校網站公布，聖公會阮鄭夢芹小學將於明天以網課形式復課；港九街坊婦女會孫方中書院則宣布明日復課，並公布復課指引。

孫方中書院向受災學生提供支援

教育局回覆指，在上星期四及星期五停課的學校，明日會以不同方式逐步恢復課堂，相關學校已向家長公布有關安排，強調會繼續與學校保持緊密聯繫，提供適切支援。

在上周五停課的學校中，聖公會阮鄭夢芹小學已公布，將於明天以網課形式復課。港九街坊婦女會孫方中書院則宣布，經校方評估後，該校於明日復課，並公布復課指引，明日會安排特別班主任課，由班主任及社工疏導及支援學生的情緒。校方亦指，學校已成立由校長、副校長、班主任及社工組成的專責小組，主動聯絡受災學生及家庭，以提供一切可行的支援，包括上課安排、情緒支援、書本、校服及文具等。

另外，有自稱大埔浸信會公立學校的學生家長在社交媒體表示，「學校已通知，未來數個月都沒有可能回校上課，現在努力安排不同的學習場地」；有網民留言指，根據教大發出的聲明，大埔浸信會公立學校「未來兩周暫時移師至教大校園上課」。就此，本報向教大查詢，教大今日回覆時表示，大學為受宏福苑火災影響的學童而設的「臨時支援中心」已準備就緒，現正與區內不同學校，就課堂安排及上課細節作最後磋商，具體細節會適時公布。

本報記者

