大埔宏福苑五級火丨教聯會講座助學童走出陰霾 社福機構提供心理輔導

教育新聞
更新時間：07:00 2025-11-28 HKT
發佈時間：07:00 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑發生五級火，導致多人死傷及失蹤，不少大埔區學生亦受影響。為協助受影響學生及其家庭應對突發災難帶來的情緒衝擊，有教育界組織向教師提供應對及支援指引，並於今日舉辦有關協助學童走出火災後的心理陰影講座。有社福機構亦提供多項緊急支援措施，包括兒童臨時託管、心理輔導等。

講座內容涵蓋危機評估等

香港教育工作者聯會於今日下午舉辦專題講座，由香港教育大學的學者主講，對象為教職員，講座內容涵蓋學童普遍的反應、危機評估及教師的基本支援方法等。該會亦為教師提供應對與支援指引，以便教師在校園內更有效地識別並協助受影響的學生。

香港小童群益會表示，會方提供多項緊急支援服務，包括兒童臨時託管、家庭支援、學前兒童課餘託管及情緒與心理輔導等。該會呼籲家長密切留意子女在災難後可能出現的各項反應，例如特別黏人、突然發脾氣、害怕分離及表現疏遠或抗拒等，並建議家長先穩定自身情緒，再用簡單、真實而不嚇人的説話，讓孩子明白「發生了什麽事」和「現在較安全了」。若孩子的相關反應持續多於數星期，家長應及早尋求專業支援。

香港紅十字會則指，該會設有即時心理支援服務，為受情緒困擾的市民提供初步輔導，減輕創傷引發的壓力與情緒反應。服務由已受訓的職員及義工負責，並由臨床心理學家提供專業支援。

本報記者

大埔宏福苑五級火丨教育局：5間學校繼續停課

大埔宏福苑五級火｜聖公會阮鄭夢芹小學小一自行分配學位註冊改場地 

