大埔宏福苑五級火丨教育局：5間學校明日繼續停課

教育局於今日（27日）傍晚7時10分公布，受大埔宏福苑火警及附近道路阻塞交通影響，明日（28日）將有5間學校繼續停課。

教育局在最新的特別通告中表示，5間學校於11月28日繼續停課，包括中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學、港九街坊婦女會孫方中書院、保良局劉進幼稚園。教育局表示，就停課安排，請家長留意教育局及學校最新公布。

此外，教育局指出，就小一入學自行分配學位，相關學校今日已成功聯絡所有受影響家長，並為其子女的註冊手續作特別安排。

根據教育局今日凌晨1時10分發出的特別通告，今日大埔區有13間學校停課，包括聖公會阮鄭夢芹小學、中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、靈糧堂劉梅軒中學、港九街坊婦女會孫方中書院、保良局田家炳千禧小學、保良局劉進幼稚園及安基司國際幼兒園（滌濤山分校）等。

