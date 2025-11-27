Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火丨教育局：5間學校明日繼續停課

教育新聞
更新時間：19:36 2025-11-27 HKT
發佈時間：19:36 2025-11-27 HKT

教育局於今日（27日）傍晚7時10分公布，受大埔宏福苑火警及附近道路阻塞交通影響，明日（28日）將有5間學校繼續停課。

大埔宏福苑五級火丨停課學校包括大埔浸信會公立學校等

教育局在最新的特別通告中表示，5間學校於11月28日繼續停課，包括中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學、港九街坊婦女會孫方中書院、保良局劉進幼稚園。教育局表示，就停課安排，請家長留意教育局及學校最新公布。

此外，教育局指出，就小一入學自行分配學位，相關學校今日已成功聯絡所有受影響家長，並為其子女的註冊手續作特別安排。

根據教育局今日凌晨1時10分發出的特別通告，今日大埔區有13間學校停課，包括聖公會阮鄭夢芹小學、中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、靈糧堂劉梅軒中學、港九街坊婦女會孫方中書院、保良局田家炳千禧小學、保良局劉進幼稚園及安基司國際幼兒園（滌濤山分校）等。

本報記者

延伸閱讀：

大埔宏福苑五級火｜聖公會阮鄭夢芹小學小一自行分配學位註冊改場地 區內多間中小學今日停課一天

大埔宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪為聖公會聖西門呂明才中學舊生
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火‧持續更新｜83死逾70傷 料早上9點前完成全部7幢爆破救援
突發
5小時前
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
02:24
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜全身燻黑消防員忍手唔願拎飲品「留俾市民」 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
大埔宏福苑五級火｜義工見全身燻黑消防員 忍手唔好意思拎飲品欲留俾居民 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
生活百科
12小時前
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
01:51
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
影視圈
8小時前
大埔宏福苑五級火｜逾百有心人帶物資助災民渡難關 網民讚善舉：最美的景色是人
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
13小時前
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方 被指曾講中多地有地震
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
02:08
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
影視圈
14小時前