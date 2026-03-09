DSE 2026︱文憑試全方位資訊 名師技巧/狀元心得/自修空間/減壓貼士一覽 (持續更新)
發佈時間：18:24 2026-03-09 HKT
2026年的DSE（中學文憑試）開考在即，現時正是考生全力衝刺的關鍵時刻。《星島教育》與大家並肩作戰，在3月至4月期間，將推出一系列考試攻略，從名師及狀元的應試技巧、自修空間推介，到健康減壓貼士都一應俱全，協助同學達到最佳狀態，全力爭取理想成績。
DSE 2026︱名師解構中英數
DSE的中文、英文及數學科成績都很影響升學，因此考生一定要做好應試準備！《星島教育》今年邀請了傳統名校的老師拍片分享這3科的溫習及應試技巧，協助大家把握關鍵得分位！
中文科
DSE中文科2026｜名師剖析卷一大熱範文 課外篇章溫習秘技 卷二寫作靠呢5招攞高分！
恩主教書院的中文科科主任莊志恆老師針對卷一，講解範文的注意事項，及分享應付課外篇章的技巧。至於卷二，他也提供5個有助提升作文表現的方法。
英文科
DSE英文科2026｜20個名師備戰及應試貼士 原來AI可以咁樣練Writing及Speaking！
聖士提反女子中學的英文科老師衞茼講解英文四卷的溫習重點，同時分析常犯錯誤，教大家避開「伏位」！
數學科
(將於3月10日發布)
九龍華仁書院數學科主任楊俊賢老師，講解數學科在今屆DSE的變動，同時教大家在答題時，做好時間分配。
DSE 2026︱香港津貼中學議會老師撰文分析公民科及八科選修科
除了中英數，公民科及選修科都非常重要，考生不能掉以輕心！《星島教育》邀請香港津貼中學議會的老師，撰文分析公民科與八科選修科的考試重點與溫習策略，幫助同學「清concept」。
公民科
(預計3月13日發布)
作者：宣道會陳瑞芝紀念中學公民科科任主任金芷靈老師
化學科
(預計於3月18日發布)
聖伯多祿中學鄺嘉頴主任
生物科
(預計3月20日發布)
皇仁舊生會中學魏碧蓮副校長
物理科
(預計3月25日發布)
香港中文大學校友會聯會陳震夏中學葉創權科主任
地理科
(預計3月27日發布)
九龍真光中學梁桑童科主任
歷史科
(預計4月1日發布)
中華基督教會銘基書院劉輝政科主任
企會財科
(預計4月3日發布)
香港道教聯合會圓玄學院第一中學郭俊廷助理校長
中史科
(預計4月8日發布)
宣道會陳朱素華紀念中學李巧儀科主任
經濟科
(預計4月10日發布)
保良局百周年李兆忠紀念中學陳詠宜科主任
DSE 2026︱狀元溫習心得
(預計3月底發布)
狀元究竟有甚麼過人之處？《星島教育》訪問3位去年的DSE狀元，包括保良局董玉娣中學超級狀元黃泓智、華英中學超級狀元黃柏熹及拔萃女書院超級狀元黃穎妍，他們將會以過來人身份，分享溫習心得，讓應屆考生掌握考試秘技。
DSE 2026︱試前備忘懶人包
(預計於4月7日發布)
考試前的準備工夫非常關鍵，《星島教育》特別推出「試前備忘懶人包」，內容包括惡劣天氣下的應對方案，如考試延遲開考或整體改期的安排。當中還會列出考試當天必帶物品清單，例如准考證、各式文具、計數機等，並特別提醒考生留意其他細節，務求做到滴水不漏、萬無一失。
DSE 2026︱平價/免費自修室
(預計於3月23日發布)
不少考生都喜歡到公共圖書館或自修室溫習，但往往要大排長龍。《星島教育》今次介紹數個免費或平價價格的溫習空間，讓考生可以輕輕鬆鬆「chill住溫」！
DSE 2026︱中醫健康飲食攻略
(預計於3月16日發布)
身心健康也是考試的致勝關鍵！《星島教育》從中醫角度講解因壓力大、經常熬夜而容易出現的身體不適，並提供實用的飲食調理建議、日常生活作息小貼士，同時推薦滋補的營養湯水以及有助舒壓的水果，讓考生可以用更健康、溫和的方式有效緩解考試壓力。
DSE 2026︱健康減壓攻略
DSE 2026｜迎戰文憑試 7招考生減壓+家長6大支援貼士
愈近開考日期，考生壓力愈大！《星島教育》分享7個實用的減壓方法，以及家長可以做的6件事，幫助考生有效改善心態，以最穩定的狀態迎接DSE。
DSE新聞資訊
努力備戰考試之餘，掌握DSE的最新情報也很重要。《星島教育》致力提供最快、最新的、最全面且準確的DSE新聞資訊，亦會緊貼其他與考試息息相關的熱門話題，助考生隨時掌握最新動態，做好萬全準備。
