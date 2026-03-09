DSE 2026︱文憑試全方位資訊 名師技巧/狀元心得/自修空間/減壓貼士一覽 (持續更新)

2026年的DSE（中學文憑試）開考在即，現時正是考生全力衝刺的關鍵時刻。《星島教育》與大家並肩作戰，在3月至4月期間，將推出一系列考試攻略，從名師及狀元的應試技巧、自修空間推介，到健康減壓貼士都一應俱全，協助同學達到最佳狀態，全力爭取理想成績。

DSE 2026︱名師解構中英數

DSE的中文、英文及數學科成績都很影響升學，因此考生一定要做好應試準備！《星島教育》今年邀請了傳統名校的老師拍片分享這3科的溫習及應試技巧，協助大家把握關鍵得分位！

中文科

DSE中文科2026｜名師剖析卷一大熱範文 課外篇章溫習秘技 卷二寫作靠呢5招攞高分！

恩主教書院的中文科科主任莊志恆老師針對卷一，講解範文的注意事項，及分享應付課外篇章的技巧。至於卷二，他也提供5個有助提升作文表現的方法。

英文科

DSE英文科2026｜20個名師備戰及應試貼士 原來AI可以咁樣練Writing及Speaking！

聖士提反女子中學的英文科老師衞茼講解英文四卷的溫習重點，同時分析常犯錯誤，教大家避開「伏位」！

數學科

(將於3月10日發布)

九龍華仁書院數學科主任楊俊賢老師，講解數學科在今屆DSE的變動，同時教大家在答題時，做好時間分配。

DSE 2026︱香港津貼中學議會老師撰文分析公民科及八科選修科

除了中英數，公民科及選修科都非常重要，考生不能掉以輕心！《星島教育》邀請香港津貼中學議會的老師，撰文分析公民科與八科選修科的考試重點與溫習策略，幫助同學「清concept」。

公民科

(預計3月13日發布)

作者：宣道會陳瑞芝紀念中學公民科科任主任金芷靈老師

化學科

(預計於3月18日發布)

聖伯多祿中學鄺嘉頴主任

生物科

(預計3月20日發布)

皇仁舊生會中學魏碧蓮副校長

物理科

(預計3月25日發布)

香港中文大學校友會聯會陳震夏中學葉創權科主任

地理科

(預計3月27日發布)

九龍真光中學梁桑童科主任

歷史科

(預計4月1日發布)

中華基督教會銘基書院劉輝政科主任

企會財科

(預計4月3日發布)

香港道教聯合會圓玄學院第一中學郭俊廷助理校長

⁠中史科

(預計4月8日發布)

宣道會陳朱素華紀念中學李巧儀科主任

經濟科

(預計4月10日發布)

保良局百周年李兆忠紀念中學陳詠宜科主任

DSE 2026︱狀元溫習心得

(預計3月底發布)

狀元究竟有甚麼過人之處？《星島教育》訪問3位去年的DSE狀元，包括保良局董玉娣中學超級狀元黃泓智、華英中學超級狀元黃柏熹及拔萃女書院超級狀元黃穎妍，他們將會以過來人身份，分享溫習心得，讓應屆考生掌握考試秘技。

DSE 2026︱試前備忘懶人包

(預計於4月7日發布)

考試前的準備工夫非常關鍵，《星島教育》特別推出「試前備忘懶人包」，內容包括惡劣天氣下的應對方案，如考試延遲開考或整體改期的安排。當中還會列出考試當天必帶物品清單，例如准考證、各式文具、計數機等，並特別提醒考生留意其他細節，務求做到滴水不漏、萬無一失。

DSE 2026︱平價/免費自修室

(預計於3月23日發布)

不少考生都喜歡到公共圖書館或自修室溫習，但往往要大排長龍。《星島教育》今次介紹數個免費或平價價格的溫習空間，讓考生可以輕輕鬆鬆「chill住溫」！

DSE 2026︱中醫健康飲食攻略

(預計於3月16日發布)

身心健康也是考試的致勝關鍵！《星島教育》從中醫角度講解因壓力大、經常熬夜而容易出現的身體不適，並提供實用的飲食調理建議、日常生活作息小貼士，同時推薦滋補的營養湯水以及有助舒壓的水果，讓考生可以用更健康、溫和的方式有效緩解考試壓力。

DSE 2026︱健康減壓攻略

DSE 2026｜迎戰文憑試 7招考生減壓+家長6大支援貼士

愈近開考日期，考生壓力愈大！《星島教育》分享7個實用的減壓方法，以及家長可以做的6件事，幫助考生有效改善心態，以最穩定的狀態迎接DSE。

DSE新聞資訊

努力備戰考試之餘，掌握DSE的最新情報也很重要。《星島教育》致力提供最快、最新的、最全面且準確的DSE新聞資訊，亦會緊貼其他與考試息息相關的熱門話題，助考生隨時掌握最新動態，做好萬全準備。

