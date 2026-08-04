迪士尼CEO施保添與聖保羅生對談 自比「胡迪」勉勵青年擁抱錯誤

《英文虎報》（The Standard）旗下社群平台Tiger Circle的訪談節目《 Inspiring Dialogue》最新一輯，有本地學生與國際企業高層的精彩對話。聖保羅書院學生張同學（Oscar Cheung）首度擔任節目主持，與香港迪士尼樂園度假區行政總裁施保添暢談管理哲學與生活點滴，充分展現本地學生的自信與潛能。

擁抱錯誤、持續學習

在是次對談中，面對國際企業高層，Oscar未見絲毫膽怯，反而以流利的英語及精準的提問技巧與施保添詳談，展現出沉着大方的氣度，亦反映Tiger Circle為本地學界提供了難得的實踐平台。

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訪談當日，正值動畫《反斗奇兵5》上畫的熱潮，施保添在訪問中形容自己最像動畫中的角色「胡迪」。他解釋道，「他很真實。他會犯錯，並從中學習，我認為這讓他成為一個更好的人……我是說，更好的玩具。」難得身為國際企業高層，依然抱持「擁抱錯誤、持續學習」的心態，他亦藉此勉勵年輕人在面對挫折時，必須具備解難的韌性。

此外，在「快問快答」環節中，觀眾更能感受到施保添極具親和力及熱愛香港本土文化的一面。他透露自己最喜愛的廣東話俗語是「大頭蝦」，笑指「這總是讓我忍不住笑」。而在迪士尼以外，他最愛的香港好去處是大排檔，更特別鍾情港式「小炒王」，並以廣東話笑言，「我好鍾意！」最後，被問及最想對香港人說的話時，他由衷表示，「Thank you（多謝）」，感謝香港在地社區於樂園20年歷史中給予的支持。」字裡行間，充分展現出這位國際企業總裁「貼地」且充滿人情味的一面。

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