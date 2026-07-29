拔萃男書院劍擊隊屢誕新星 小學部8.29辦27/28學年入學簡介會

在亞洲博覽館舉辦的「嘉里世界劍擊錦標賽2026」中，香港男子花劍隊摘下歷史性銀牌。賽後，除了陣中主力張家朗，年僅17歲、獲教練基連高度讚賞的港隊新星何承謙，其成長背景也成為焦點。這位花劍小將原就讀於傳統名校拔萃男書院，去年4月在家人支持下，休學轉任全職運動員。除何承謙外，其孖生哥哥何承灃亦是男拔劍擊校隊主力，加上港隊成員吳諾弘也是男拔舊生，可見該校除學術表現出色，更培育出不少本地劍擊人才，去年更勇奪學界劍擊比賽的「大滿貫」。

花劍新衝擊

昨晚的「嘉里世界劍擊錦標賽2026」決賽中，港隊新星何承謙的亮眼表現，成為大眾與網民的焦點。賽事結束後，師兄張家朗讚他為花劍帶來「新衝擊」，而教練基連更給他11分（10分滿分）。體壇新星何承謙未成為全職運動員前，與其孖生哥哥何承灃同樣是拔萃男書院的劍擊校隊，是名乎其實的兄弟班。

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自從港隊劍擊隊在國際比賽屢創佳績外，不少學校也積極發展劍擊運動，其中拔萃男書院的劍擊隊，向來在學界賽事中戰績彪炳，在去年的「港九區中學校際劍擊比賽」中，便包辦了男子花劍、重劍及佩劍團體賽冠軍，勇奪「大滿貫」佳績；而今年在同一賽事中，校隊亦成功衛冕男花及男重冠軍，實力有目共睹。

拔萃男書院注重全人發展，學生除了常在不同的體育比賽獲獎，學業成績同樣優秀，近年亦有文憑試狀元及IB狀元誕生，學術成績備受肯定，名人校友亦遍佈不同界別，包括香港網球「一哥」黃澤林、香港羽毛球代表隊男單代表伍家朗、旅遊節目主持梁彥宗、 鋼琴家沈靖韜、世界肝病權威專家黎青龍教授、前立法會議員田北辰等等，難以盡錄。

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由於拔萃男書院是直資中學，可以開辦國際課程，因此該校在高中年級，除了設本地的中學文憑試（DSE）課程外，也有國際文憑大學預科課程（IBDP）可供學生選擇。若想讓兒子成為何承謙的師弟，除了可透過申請男拔中一（G7）入學外，亦可早一步入讀其「一條龍」小學——拔萃男書院附屬小學。

為讓家長了解更多最新一屆小一入學報名及面試等詳情，男拔附小將於8月29日舉辦兩場「2027/28學年小一入學簡介會」。索取入場券方式將於2026年8月下旬公布，如家長未能出席簡介會，可於2026年8月30日 09：00至17：00登入學校網頁，收看2027/28小一家長簡介會影片。

拔萃男書院附屬小學2027/28學年小一入學簡介會

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