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救世軍田家炳9月推AI素養教育 初小先建價值觀 引導邁向「數碼健康」人生

教育熱話
更新時間：18:53 2026-07-10 HKT
發佈時間：18:53 2026-07-10 HKT

日前有調查發現，有受訪青年日均使用社交媒體長達18小時，高度活躍者更擁有11個帳號。一直致力推動電子學習及STEM教育的救世軍田家炳學校，新學年將全面推行人工智能（AI）素養教育。校長李安迪向《星島教育》表示，該校主張先為初小學生建立價值觀及自信心，讓他們初步認識何謂AI後，到高小才在不同學科嘗試使用AI工具。

AI只是輔助工具

因應教育局早前公布《中小學數字教育發展藍圖》，李安迪表示校方已開會籌劃，新學年除了全面在一至六年級教授AI知識外，更會加強AI及資訊素養教育，引導學生邁向「數碼健康」人生。「我們定立了初小階段，會先簡單認識及感受AI，讓學生了解AI協助解難的特點；老師在課堂上亦會作出示範，並向他們提供使用AI的基礎指引。」他表示，學生到了高小接觸AI的層面會較廣，校方亦會在不同學科中滲入AI教學，「但這方面的比例不會太多，我們要拿捏得宜。」

延伸閱讀：調查：有Z世代日用社媒18小時擁11帳號 網上負面互動 加劇現實孤獨感

談到推廣AI及資訊素養的具體做法，李安迪補充，「我們會在資訊科技科及圖書課加入相關元素，讓初小同學了解『AI與真人是兩回事』、『AI不是朋友』。學校反而要著重建立他們的價值觀，並培育學習自信。」他強調，AI只是透過數據機率來分析答案，同樣有機會出錯；因此必須加強學生的批判性思考，讓他們明白AI只是輔助工具，自身的學習自信才是最重要。此外，該校亦會在圖書課有機地融合不同書籍，藉此推行生命教育。

至於如何解決學生沉迷網上遊戲或虛擬世界的問題？李安迪認為這正正與該校以「立德樹人」的育人方針息息相關——先為學生建立正確價值觀，然後慢慢培養自信。「家校合作亦非常重要，家長要花時間與子女建立良好的親子關係。當學生擁有良好家庭關係，加上正常的朋輩發展及群體生活，他們便不會將自己隱藏起來，沉迷於網上的虛擬或匿名世界。」

延伸閱讀：AI時代推動資訊素養 扶輪中學藉話劇反思科技倫理

縱然AI科技盛行，李安迪始終相信，未來學生最需要具備的是人文素養及語文能力。「教育必定要『以人為本』，不能過分偏向科技，更不能說AI可以取代人類。因為人類還需要群性相處、與人合作，才可以擁抱真實世界，AI只可以說是輔助人類造福社會的工具。」最後，他亦特別看重學生的語文能力。「因為具備高水平的語文能力，才能向AI發出精準的指令。」

記者 蘇麗珊

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