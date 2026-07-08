升中派位2026｜網絡瘋傳油天朱同學「Happy」短片 引出「真正九華朱同學」現身

油蔴地天主教小學（海泓道）朱同學獲派心儀中學九龍華仁書院的受訪片段，昨日在網絡上遭到瘋傳！就連身為「九華」舊生的藝人朱鑑然，亦在社交平台 Instagram 限時動態轉發片段，更加上四個「笑到喊」的表情符號，場面惹笑。「九華」向來是眾多男生的心儀學府，若今年未能順利獲派該校，亦不用灰心，皆因學校每年都會招收插班生，目前正接受中二至中五的插班申請，有意報讀的同學絕對要把握機會！

九華朱同學

升中派位結果昨日（7日）出爐，獲派首三志願的整體滿意率為95%。其中，就讀油蔴地天主教小學（海泓道）的朱同學獲派心儀的九龍華仁書院，受訪時難掩興奮之情。他向傳媒笑言，「我可以話我癲到爆！超級無敵之開心呀可以話係！我真係以為呢一個簡直係一場夢一樣，發緊夢我而家係。我真係好開心、好開心、好開心、好開心！」朱同學更在訪問尾聲哼出網絡迷因（Meme）「Happy貓」的洗腦旋律「Happy, Happy, Happy！」，其真情流露且得體的對答，隨即在網上瘋傳。

這段爆紅片段更引出另一位「九華朱同學」！曾參演電影《尋秦記》（飾演項羽）的藝人朱鑑然，本身亦是「九華」舊生，被網民笑指他才是真正的「『九華』朱同學」。他早年隨家人移民加拿大，1997年回流香港後入讀九龍華仁書院。朱鑑然曾於2024年出席母校百年校慶，其後在社交平台分享與父親同穿校服的合照，幽默寫道：「介紹返我師兄 / 老竇，74年畢業、06年畢業」。原來父子兩代皆為「九華」人，難怪他對這次師弟獲派母校的片段極具共鳴。

延伸閱讀：升中派位2026︱新油天女生獲派首志願喜極而泣 呈二失手壓力大 未來朝演員夢努力

歷年學術成績優異

九龍華仁書院於1924年創校，歷史悠久，一直秉持「Men for and with others」的耶穌會辦學精神，不僅鼓勵學生為他人服務，更要與他人同行。該校校友遍佈社會各界，人才輩出，包括現任行政長官李家超、教育局副局長施俊輝、勞工及福利局副局長何啟明、九龍倉集團主席兼常務董事吳天海、資深大律師梁定邦、藝人葛民輝及蔡瀚億等等。

延伸閱讀：升中派位2026︱鮮魚行學校近85%派首志願 學生對合併傷感 稱老師如「第二個媽媽」

歷年來，「九華」學術成績優異，曾誕生10A會考狀元，2014年亦出產過考獲7科5**的文憑試（DSE）狀元姚本杰。根據校網資料，學校曾於2020年公布有約7成中六畢業生升讀港大、中大及科大三大名校，成績斐然，難怪一直備受家長及學生追捧。若應屆小六生未能如願獲派該校亦毋須氣餒，皆因該校會收插班生，目前正接受中二至中五的插班申請，一般會集中於每年12月及6月舉行插班筆試，有意報讀的同學不妨多加留意！

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<