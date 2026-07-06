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IB放榜2026｜聖保羅男女中學應屆IB狀元 為《五個小孩的校長》小演員嘉嘉

教育熱話
更新時間：17:27 2026-07-07 HKT
發佈時間：21:34 2026-07-06 HKT

國際文憑大學預科課程（IBDP)昨日（６日）放榜，全港最少誕生73位「IB狀元」，可說大豐收。 有眼利網民發現，傳統名校聖保羅男女中學，其中一位「IB狀元」傅舜盈，就是2015年電影《五個小孩的校長》內，飾演盧嘉嘉的小演員，牽起網民回憶殺之餘，還大讚嘉嘉「好勁啊！」聖保羅男女中學公關今日（7日）回覆傳媒，指傅舜盈表示曾參與演出《五個小孩的校長》，但她希望保持低調和專注學業，婉拒回應其他問題。

《五個小孩的校長》內的盧嘉嘉非常懂事。 電影截圖
《五個小孩的校長》內的盧嘉嘉非常懂事。 電影截圖

聖保羅男女中學的「IB狀元」傅舜盈，昨日接受記者訪問的時候，提到澳洲悉尼大學的獸醫系是她的心儀學系，但現時未獲院校的條件取錄。熱愛小動物的傅舜盈認為，當獸醫很有意義。她透露曾親身到澳洲遊覽，被當地的環境吸引，加上澳洲的獸醫系設備齊全，可讓她接觸更多種類的動物，因此決意前往升學。談到溫習心得，傅舜盈認為要了解適合自己的方法，而她就需要不停反覆閱讀才最有效。

延伸閱讀：IB放榜2026｜聖保羅男女中學誕6狀元 3人冀讀醫科相關 有狀元以AI「貼題」

《五個小孩的校長》內盧嘉嘉的戲份，感動不少觀眾。 電影截圖
《五個小孩的校長》內盧嘉嘉的戲份，感動不少觀眾。 電影截圖

在電影《五個小孩的校長》內，傅舜盈飾演的盧嘉嘉，就是戲中姜皓文的女兒，個性懂事，更曾代表學生，向戲中的校長楊千嬅說感謝辭，戲份甚重，精湛演技感動不少觀眾。事實上，當年此電影成績非常理想，香港票房總收入達到4,672萬，成為2015年最高票房的港產片，亦是唯一一套打入2015年全年總票房十大的港產片。

延伸閱讀：IB放榜2026｜全港至少誕63狀元 英基佔27人 維多利亞聖士提反狀元人數創新高（持續更新）

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