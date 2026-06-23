暑期活動2026｜放下電子屏幕上山下海 4大夏令營鍛鍊孩子解難及自理

近日上映的《反斗奇兵5》深受大小朋友歡迎。今集動畫探討了現今兒童沉迷電子世界的現象，同時帶出孩子們內心對真實人際互動的渴望。在悠長的暑假裡，家長應如何協助子女放下電子產品，重投真實世界，感受人與人之間有温度的陪伴及溝通？坊間不少機構均有舉辦戶外探索活動及夏令營，營期由2日1夜至5日4夜不等。這些活動帶領小朋友走進大自然，參與獨木舟、山藝、歷奇及原野烹飪等體驗，鼓勵他們跳出電子屏幕的框框，親身感受大自然的魅力，體驗人與人之間真誠的互動協作。以下是今年部分夏令營的介紹，讓家長參考一下。

暑期活動2026｜夏日大自然成長訓練營—激發獨立解難能力

於2004年成立的教育組織「自然脈絡」，致力於推動自然教育工作，曾舉辦多類型的生態及文化導賞、農耕體驗、環境教育工作坊，以及學校早會分享與講座等。今個暑假，機構特別推出期間限定的「夏日大自然成長訓練營」，專為青少年而設。為期2日1夜的活動，包括學習野外煮食技巧的原野烹飪；考驗手腳協調與膽量的石澗挑戰；以及學習閱讀地圖與行山安全知識的山藝訓練。機構期望青少年能享受西貢的大自然氣息，並透過不同挑戰激發其獨立自主及解難能力。

夏日大自然成長訓練營

暑期活動2026｜森林探險隊—學習獨立自理

「森林探險隊」為3日2夜的活動，旨在鼓勵孩子走出舒適圈，藉着野外挑戰，以身體力行的方式突破自我限制，創造更多可能性以迎接未來的成長挑戰。活動包括野外定向、橡皮艇或直立板海上歷奇及高空繩索挑戰等。此外，每晚的晚餐均由學員親自準備及烹調，從中學習獨立自理。活動由成立近10年的「森．成長」主辦，其創辦人為註冊社工，期望透過森林活動促進小朋友的個人成長及品格培養。

森林探險隊

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暑期活動2026｜山海體驗夏令營—挑戰上山下海

「山海體驗夏令營」為期3日2夜，活動包括獨木舟挑戰，學習團隊划槳，乘風破浪；山野不留痕課程，學習愛護郊野；溯澗體驗，學員可穿上專業裝備，手腳並用逆流而上，體會團隊精神；以及溪降與飛索體驗，從瀑布頂端沿繩下降並橫越飛索，訓練膽量。全程師生比例為1：8，完成活動後，學員將獲頒《Funpeak戶外探索家資格證書》，見證成長印記。夏令營由專辦本地戶外活動的機構「樂山」舉行，讓小朋友走出課室，在真實的大自然情境中學習。

山海體驗夏令營

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暑期活動2026｜暑期探索課程— 5日4夜深度探索

成立於1970年代的香港外展訓練學校，多年來透過戶外訓練，協助學員認識自我、發掘潛能。機構每年暑假均為各年齡層的兒童及青少年舉辦戶外活動，今年推出的「暑期探索課程」為期5日4夜，特別適合首次體驗露營的兒童參加。學員將參與行山、短途獨木舟、野外定向及繩網挑戰等項目，含技術性元素活動的師生比例為2：12，他們更可親自下廚準備晚餐。在享受大自然樂趣的同時，學員能從中學習團隊合作、溝通及解決問題的技巧，從而建立自信。

暑期探索課程

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