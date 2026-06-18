父親節2026｜3位「校長爸爸」分享育兒經 培養共同嗜好 擔任稱職聆聽者

今個周日（6月21日）迎來父親節，大家想好怎樣跟爸爸慶祝了嗎？在教育界，不少校長都是父親，在學校內，他們是一校之長；回到家中，他們又是怎樣的父親？今天就由三位「校長爸爸」親身分享育兒點滴，以及應對子女青春期的獨到見解。無獨有偶，三人的見解均相近，他們認為面對成長中的孩子，父母最需要的是放下權威身段，做到彼此尊重，陪伴子女一起經歷成長。

愛官校長崔家祥：培養共同興趣

愛秩序灣官立小學校長崔家祥育有一子，兒子現已16歲。談及父子活動，崔家祥笑言，「是我『毒』（感染）他！將自己的興趣變成他的興趣，然後一起做。」他從兒子2歲起，便帶着他一起進行生態攝影及打羽毛球，如今這兩項活動已成為他們的專屬親子時光。「兒子現在的體力及速度都已經比我好！」正因為兒子熱愛生態攝影，若校內舉辦生態遊，兒子也會出席幫忙，無論是擔任攝影還是輔助角色都游刃有餘。

子女步入青春期，往往最令家長摸不着頭腦。崔家祥表示，「這是子女在成長期出現了轉變，而父母往往未能放下身段。」他認為子女年幼時多依附父母，但隨着他們步入青春期，父母便不能再以權威的角度出發，反而要給予尊重。「兒子在青春期時可能會說些不切實際的話，做父母的就由他說，彼此要尊重才能溝通。如果他做了一些在容許犯錯範圍內的行為，我也會讓他自己『撞板』經歷一下。」他坦言，「雖然兒子現在已有自己的社交圈子，但他仍會撥出『MeTime』與我和太太相處，這就是尊重的表現。」

談及父親節，崔家祥最深刻的是收到第一份父親節禮物。「那是兒子幼稚園時親手製作的『紙領帶』，我收到後即刻戴上身，看上去像個『聰明笨伯』。」而最難忘的一次，則是兒子小四時一起度過的父親節，「我們兩父子凌晨3時到南生圍拍攝日出，在等待的期間，我們聊起學校發生的點滴。」最後，兒子拍攝的日出相片更成功入圍國際攝影比賽公開組，讓他為兒子感到自豪。

今年的父親節，崔家祥已準備好一塊熟成牛柳，讓兒子大顯身手。「我喜歡在家中煮飯慶祝，因為可以交由他親自入廚炮製。」原來，兒子早已嘗試過炒飯、煮意大利粉和牛扒給他品嚐。他也樂於讓兒子累積入廚經驗，「因為他正慢慢長大，遲早會『飛出去』，必須學懂自理能力，好好照顧自己。」

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德萃總校長朱子穎：父子同台夾Band

另一邊廂，德萃幼小中學校發展總監兼德萃小學部總校長朱子穎育有一名快將13歲的兒子。他形容自己與兒子的關係是「互相交流」。「我們家平日大概傍晚6時吃晚飯，我會盡量安排好工作，然後回家與太太及兒子共享晚餐時光。」飯後，他才會繼續處理未完的工作，如開會或出席活動。至於假日的親子活動，就是兩父子一起返教會。「我跟他同屬敬拜隊，每個月都會一起上台夾Band演奏。有時我負責彈低音結他或結他，他就負責彈低音結他或打鼓。」他認為，在台上大家可以互相交流。

此外，朱子穎指自己與孩子的興趣十分相似，彼此都熱愛音樂、夾Band，甚至會一起研究電子科技及討論串流平台的劇集。「最近我們一起看《怪奇物語》，他還看了劇集的小說版，跟我分享劇集與小說之間的分別。我想，父子的相處關係並不是父親期望付出後能得到甚麼回報，而是跟他一起經歷，共同製造回憶。」

說到最難忘的父親節禮物，朱子穎即時想起今年的驚喜。「因為我的生日跟父親節很接近，今年已經提前收到兒子的禮物。他知道我喜歡《聖鬥士星矢》，一直想儲齊十二套黃金聖衣，今年他特意從網上平台買了我欠缺的那款星矢，這是一份令我非常開心的禮物。」今年的父親節，他將與兒子一起返教會，下午陪兒子與朋友夾Band，晚上再一家人吃飯慶祝。「這是我非常期待、可以好好享受的父親節。」

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文理書院（九龍）校長談國軒：戒掉校長口吻

文理書院（九龍）校長談國軒（右）育有兩子一女，大兒子現年22歲，另外一對龍鳳胎子女則15歲。

談國軒直言，子女踏入青春期後，確實會有自己的世界及獨處時間，但三姊弟之間不時會互相傾訴，相處十分和睦。（圖片由受訪者提供）

雖然子女已漸漸長大，但他至今仍堅持一家人每年去兩次海外旅行，藉此鞏固親子關係。（圖片由受訪者提供）

文理書院（九龍）校長談國軒育有兩子一女，大兒子現年22歲，另外一對龍鳳胎子女則15歲。談國軒坦言，「雖然校長的工作繁重，但我仍然堅持在星期日或公眾假期陪伴家人。即使只是一家人吃頓飯，也能在用膳時間互相溝通。」他直言，子女踏入青春期後，確實會有自己的世界及獨處時間，但三姊弟之間不時會互相傾訴，相處十分和睦。雖然子女已漸漸長大，但他至今仍堅持一家人每年去兩次海外旅行，藉此鞏固親子關係。

談國軒慶幸，女兒現在遇到學業上的疑問也會找他商討。「早前她對IB選科有疑問，也有詢問我的意見。」然而，作為校長，在家中絕不能長期處於「校長狀態」。「在家裏，如果子女有事跟我商討，我會戒掉『校長』的口吻，不能以專家姿態給予意見。」相反，他會豎起耳朵，擔當一個稱職的聆聽者。「做爸爸要耐心聆聽子女的問題，因為當她主動找我傾談時，其實是想找人傾訴；如果她事後想聽取我的看法，我才會給予意見。」

談國軒表示，雖然身為教育工作者，看過無數親子育兒文章及書籍，但為人父母始終需要親身經歷與學習。「我也曾試過帶着負面情緒跟他們說話，但經歷過後就會明白『鬧』是沒用的，必須採用正向管教。這樣他們才會感受到爸爸是真心付出去愛他們，而不是只會嘮嘮叨叨。」對於即將踏入青春期子女的家長，談國軒建議切勿嘮叨，「重要的事情說一次就夠，子女是會記在心裏的。」

談及父親節，談國軒依然記得子女小時候親手繪畫的父親節卡及寫下的字句，每一張他都珍而重之地收藏起來。近年，他也是與太太和子女一起吃頓晚飯慶祝，認為簡簡單單便已足夠。

記者：蘇麗珊

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