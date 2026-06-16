鐵拳教育｜子女受校園欺凌點算好？ 臨床心理學家：陪伴勝於追究真相

近日，Netflix熱播韓劇《鐵拳教育》引起網民熱議。該劇以韓國的教育體系為背景，揭示了該體制下的多項教育問題，當中首集探討的校園欺凌現象尤為發人深省。回到現實的香港，我們的校園雖然沒有劇中主角羅華振督察（金武烈飾）出手化解危機，但欺凌及網絡欺凌同樣存在。當同學不幸遇上欺凌事件，受害學生、家長以至駐校社工到底該如何應對？《星島教育》特別向香港心理學會臨床心理學組註冊臨床心理學家梁重皿博士，以及香港聖公會福利協會督導主任冼家俊查詢，分享實用的應對方法。

鐵拳教育｜學生憂報復多「啞忍」

擁有8年中學駐校服務經驗的社工冼家俊指出，「近年觀察到欺凌形式正逐漸轉向『關係性』及『網絡化』，例如在社交媒體留言攻擊、於通訊群組中排擠和抹黑。」他表示，這些行為表面上未必容易被察覺，但對學生的心理影響同樣深遠。值得慶幸的是，近年香港學校整體對欺凌的敏感度已有提升，教師與社工普遍具備較高警覺性，透過觀察學生平日的社交及情緒狀況，配合朋輩支援系統，有助及早識別風險。然而，在求助動機方面，冼家俊留意到部分學生仍然傾向延遲求助甚至隱瞞。「他們的顧慮通常包括：擔心事情公開後遭到報復、害怕被標籤為『告狀』，或擔心影響同儕關係。」

鐵拳教育｜長期處受傷環境 易成「習得性無助」

為何受害者往往選擇保持沉默？梁重皿解釋這多源於「習得性無助」（Learned Helplessness）。「當一個人長期處於無法控制的受傷環境中，大腦會逐漸形成一種錯覺，認為即使反抗或求助也無補於事。」她續指，不少受害者在受欺凌初期曾作輕度求助，但若換來身邊人說「算啦，別理他」、「會不會是你太敏感」等回應，只會進一步加深其無助感。

梁重皿強調，「欺凌與一般同學間的衝突在本質上截然不同，必須具備3大元素：反覆持續發生、具蓄意傷害性，以及最重要的權力不對等。」受害者往往在人際關係、社交地位、體格甚至網絡人氣上，處於絕對弱勢。處於尋求身份認同階段的青少年極度重視朋輩關係，若長期遭受針對外貌或性格的攻擊，受害者極易將這些抨擊內化，產生強烈羞恥感，甚至誤以為被欺負是自己的問題。

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鐵拳教育｜5大「蛛絲馬跡」

若孩子不願主動開口，梁重皿建議家長可透過以下5大警號，及早察覺欺凌端倪。

1. 行為改變

原本開朗的子女突然變得沉默寡言，抗拒分享學校日常。

2. 情緒波動

子女突破容易變得煩躁不安，或持續出現情緒低落。

3. 身體症狀

子女出現無故頭痛、胃痛，甚至失眠，以及食慾不振。

4. 拒學傾向

子女未必向父母直接表達被欺負，但經常以身體不適為由拒絕上學。

5. 社交退縮

突然斷絕與原有朋友圈的聯絡，經常將自己關在房間內。

鐵拳教育｜忌批判質問 先建立安全感

當懷疑孩子受欺凌時，家長的「第一句話」最為關鍵。梁重皿提醒，切忌直接質問「你做了甚麼，令別人要這樣對你？」這類帶有強烈批判性的問題只會加重孩子的自責。正確做法是利用開放式提問建立安全感，例如：「我留意到你最近睡得不太好，有點擔心你，想講一下發生了甚麼事嗎？」

梁重皿分享，溝通時必須傳遞3大訊息：家長已察覺不妥、絕不批判、孩子並非獨自面對。當子女坦言被欺凌時，成人的首要任務是穩定其情緒，而非急於追查真相。「孩子情緒激動時，大腦會缺乏組織語言的能力。家長應明確表示被欺負絕對不是他們的錯，並賦予孩子掌控權，讓他們自行選擇何時講述經歷，以及希望獲得甚麼形式的協助。」

針對網絡欺凌，不少家長的第一反應是沒收手機。梁重皿直言此舉會弄巧反拙，「現代學生高度依賴社交平台，切斷網絡形同對受害者施加雙重懲罰，只會令子女日後更不敢求助。」她建議家長應協助孩子截圖保留證據，善用平台的封鎖或舉報功能，並在尊重子女意願的前提下與學校商討。

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鐵拳教育｜建構「家校社」保護網

至於當學校社工或老師發現疑似欺凌狀況時，會如何處理？冼家俊強調，校方會根據教育局指引，為學生作出身、心、靈的全面評估與支援。「我們會即時作安全評估，了解欺凌是否涉及身體傷害、學生有否出現自殘念頭，以及欺凌是否正在持續升級。」視乎嚴重程度，校方會分級處理，包括透過調解或小組介入、啟動校內機制，或轉介醫療及執法部門。整個過程強調「以學生福祉為核心」，在保障安全的前提下作出介入。

欺凌是誘發抑鬱症、社交焦慮甚至思覺失調的高危因素。梁重皿重申，如發現子女持續數天情緒低落或有輕生傾向，應立即尋求臨床心理學家或駐校社工協助，及早阻止傷害累積。

冼家俊總結道，「社工、教師及家長必須陣線一致，才能形成有效的『保護網』。」教師負責建構關愛校園文化及日常觀察；社工提供情緒及家庭支援；家長則給予強大的家庭後盾。他勉勵正遭遇欺凌的同學，「盡量避免與欺凌者單獨相處，並勇敢向身邊可信賴的師長、社工或家人傾訴，我們隨時準備好為大家提供支援。」

記者：蘇麗珊

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