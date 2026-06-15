樂善堂余近卿中學 龍舟訓練融入AI技術 躍升學界混合錦標賽冠軍

本周五（6月19日）就是端午節，又是時候「睇龍舟，食粽子」。在早前舉行的第十四屆學界龍舟錦標賽中，位於黃大仙區的樂善堂余近卿中學奪得「混合錦標賽(小龍)銀盃」冠軍。該校近年將人工智能（AI）技術融入龍舟訓練，精準分析隊員表現，令龍舟隊成績由去年的殿軍，大幅躍升至今年勇奪冠軍。該校校長江文其總結道，「除學術性科目外，未來學校亦將於體育科持續擴展AI的應用層面。」

即時語音糾正姿勢

樂善堂余近卿中學的龍舟訓練早在2020年已開始加入AI系統，而近年技術已趨成熟。該校資訊科技及AI龍舟檢測系統研發老師李置業指出，學校6年前已於中三級加入AI課程，由最初透過「Stretch」製作深蹲姿勢捕捉，同年發展至以AI程式設計方式「Vibe Coding」為主軸，並結合學生編程技術，自行開發出龍舟訓練的檢測系統。

以往練習龍舟往往受場地所限，聯課活動主任廖嘉輝表示，引入AI系統後，隊員的訓練不再受場地或天氣限制，更能有效訓練隊員的同步率及划槳姿勢。李置業進一步解釋系統的運作，「AI系統會計算學生的左右方肩膀、手肘及手腕是否呈『A字架』，並檢測肩膀至手肘是否呈直線、入水角度是否正確。」

有了這套系統，學生在龍舟機上划槳時無須停下來察看複雜數據，系統能提供直覺式的實時反饋。李置業補充，「只要一聽到『嗶嗶聲』或語音提示，他們就知道這一槳的外側手臂又彎曲了，必須立刻在下一槳將肩膀往前送、把手臂鎖定伸直。」該系統更能透過數據分析學生的體能狀況。他續指，若學生在最後20槳表現一直下滑，通常代表核心與上肢肌耐力不足，指導重點便會相應轉為體能訓練。

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數據化訓練增添趣味

目前，該校龍舟隊約有30名隊員，包括中一至中六學生，男女比例以男同學居多，當中更包括香港青年軍及U18代表隊成員。廖嘉輝強調，隊伍十分重視「承傳精神」，高年級會主動帶領師弟妹「以舊帶新」。他引述學生指，AI技術對初學者特別有幫助，「系統內建的同步率等數據呈現，為原本枯燥的訓練增添了趣味，隊員之間會互相激勵、比拼數據，提升了大家的團隊凝聚力。」他補充，平日龍舟隊訓練雖仍以「水上實戰」為主，龍舟機作輔助，但在臨近比賽的衝刺期或無水上課堂的日子，AI訓練便大派用場，幫助同學保持競技狀態。

身兼香港龍舟代表隊（U18）成員的中六級同學任綽瑤，見證了學校龍舟隊從最初成立到現在獲獎的過程。她認為訓練最大的困難在於促使團隊的合作性，而她也認同AI系統為學員帶來好處。「AI龍舟訓練能讓我在無需教練親自監督的情況下，進行陸上的動作指導，使我與隊友能隨時隨地進行訓練，有助於我在比賽中表現得更為出色。」而中二級同學、同為U18代表隊的洪天朗亦表示，運用AI系統有助於矯正其動作技巧，成功克服以往動作技術不佳的問題。

對於在學界「混合錦標賽(小龍)銀盃」中，從去年殿軍躍升至今年的冠軍，廖嘉輝認為，「師生均感到極大鼓舞，明白站上頒獎台並非僥倖，同學們最激動的是看見團隊的不斷進步與超越自我。」

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未來AI擴展至常規體育科

這次龍舟隊獲得佳績，校長江文其表示，除依靠AI技術訓練外，亦有賴九龍樂善堂常務總理兼中國香港龍舟總會副會長梁紹安校董的支持，促成了學校與總會的合作。展望未來，江文其認為，除將繼續投放資源在龍舟訓練，並為每位成員系統化地建立訓練紀錄外，學校更計劃將AI應用普及化。「例如在球類運動中，可運用AI分析足球盤球、籃球投射、乒乓球擊球姿勢等技術性動作；田徑項目方面，AI則能進行多人同步監測，分別為每位學生計算跑步圈數與距離。」期望在人工智能的輔助下，繼續能協助學生突破自我。

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