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爆紅7歲街拍女孩Yumi 聯乘Tiger Circle 童真視角捕捉香港脈搏

教育熱話
更新時間：09:48 2026-06-10 HKT
發佈時間：09:48 2026-06-10 HKT

本地7歲小女孩Yumi在無心插柳下，完成了媽媽給予的「練膽」小任務，更搖身一變成為近期社交平台Instagram（IG）上的人氣街拍KOL，短短一年間粉絲人數已突破76萬。就此，《英文虎報》（The Standard）旗下的社群平台Tiger Circle策劃了全新企劃，全日追蹤Yumi的拍攝日常，並推出一段充滿溫度的訪問短片，透過她的鏡頭捕捉這座城市遊客區的最新脈搏。

穿梭中環的純真視角

在IG上，超過76萬名來自全球的粉絲關注Yumi。粉絲們並非追求經過專業製作的數碼內容或精修圖片（P圖），而是單純為了見證這位7歲小女孩在香港街頭為陌生人拍照的暖心旅程。Tiger Circle記錄了Yumi在熙來攘往的中環街頭，主動走向素未謀面的陌生人攀談，捕捉他們最真實的笑容。她以成人鮮少注意到的獨特低角度——128厘米的專屬視角觀察香港，途人往往被她純真的目光融化，樂於與她互動及讓她拍照。曾出現在她短片中的國際旅客Nathan也深受打動，更親自留言表示這是一段絕對美好的回憶，並真誠地期待能再次來港與她相遇。

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媽媽成幕後「神隊友」

Yumi的街拍背後，全靠一位「神隊友」——她的媽媽。媽媽在幕後默默掌鏡，記錄Yumi的街頭冒險，並剪輯成深受觀眾喜愛的短片。原來兩年前的Yumi並不如現在般大膽主動，媽媽為了助她克服內向性格，便鼓勵她主動邀請途人進行街拍。Yumi回憶道，「我以前很膽小，媽媽鼓勵我嘗試街頭攝影，讓我變得更勇敢。」當Tiger Circle問及將來的夢想職業時，Yumi童言無忌地表示，「不想做攝影師了，我想做一名歌手！因為我唱歌很好聽。」說罷，她更隨性地唱起王菲的《容易受傷的女人》。學習街拍的過程，不但讓Yumi克服了膽小的個性，更為她開啟了夢想之門。

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傳遞正能量與「愛的教育」

這次合作中，《英文虎報》推動的社群平台Tiger Circle致力連結年輕人才，發掘並團結香港充滿潛力的未來領袖。透過分享像Yumi這樣深刻、溫暖而真實的故事，平台期望能連繫具遠見的年輕一代，向社會傳遞正能量，並啟發創新思維。Tiger Circle與Yumi的合作，透過訪問呈現她背後動人的成長故事，讓更多人感受到這份由孩子出發的純粹善意，將這個充滿人情味的香港故事傳遞到世界各地。

如想觀看獨家的幕後訪問短片，可瀏覽網址：>>按此<<；此外，記得關注Tiger Circle的IG帳號（@tigercircle.hk），收看其他精采內容。

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